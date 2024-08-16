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Новости Война
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Сырский и генерал Браун обсудили наиболее критические потребности Сил обороны в вооружении

Сирський поговорив телефоном з Брауном

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун обсудили оперативно-стратегическую обстановку и наиболее критические потребности Сил обороны в вооружении и военной технике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в фейсбуке.

"Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - написал Главнокомандующий.

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Как отметил Сырский, одна из тем разговора касалась предоставления военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.

Также Главнокомандующий поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Автор: 

Александр Сырский (578) Чарльз Браун (29)


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критична проблема це - ЗЄля !!!!!!!!!!!!!
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16.08.2024 20:29 Ответить
Сколько можно обсуждать, еще Залужный определил, какие вооружения нужны..
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17.08.2024 02:11 Ответить
 
 