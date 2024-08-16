Сырский и генерал Браун обсудили наиболее критические потребности Сил обороны в вооружении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун обсудили оперативно-стратегическую обстановку и наиболее критические потребности Сил обороны в вооружении и военной технике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в фейсбуке.
"Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - написал Главнокомандующий.
Как отметил Сырский, одна из тем разговора касалась предоставления военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.
Также Главнокомандующий поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.
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