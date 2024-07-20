РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7789 посетителей онлайн
Новости Война
2 775 19

Если прекратим поддерживать Украину, Путин победит, - начальник штабов США Браун о заявлениях некоторых республиканцев

Якщо припинимо підтримувати Україну, то Путін переможе, - начальник штабів США Браун про заяви деяких республіканців

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун подчеркнул важность продолжать поддерживать Украину. Иначе, по его словам, диктатор РФ Владимир Путин победит в войне против Украины.

Так Браун прокомментировал заявления, озвученные отдельными политиками-республиканцами о намерениях прекратить поддержку Украины, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы коллективно прекратим поддерживать Украину, Путин победит", - сказал генерал.

По словам Брауна, на карту поставлено доверие к США и НАТО. А победа Путина, по его словам, может "вдохновить" и других, в частности, может "открыть двери для Си Цзиньпина" - лидера Китая, который во время съезда республиканцев на этой неделе был назван главной угрозой для США.

"Я считаю, что важно продолжать оказывать поддержку Украине... Наше лидерство имеет значение, и за ним наблюдают", - сказал начальник штабов США.

По его словам, помощь союзников, позволила Украине не быть быстро захваченной Россией, а сама война сделала НАТО более сильным альянсом. Браун отметил, что это произошло не только из-за присоединения двух новых членов, но и благодаря усилению "диалога внутри".

Также читайте: Сырский и генерал Браун обсудили неотложные потребности в вооружении и боеприпасах

"Итак, вы видите, что этот тип агрессии фактически укрепил союзников и партнерство. Вот что я вижу в НАТО", - сказал генерал.

Он также отметил, что сейчас ключевым моментом для США является нежелание "расширять конфликт".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина правильно использовала предоставленное ей оружие и постепенно останавливает продвижение россиян на Харьковщине. Линия фронта стабилизируется, - Браун

Автор: 

США (27334) помощь и поддержка (879) Чарльз Браун (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Так,хуйло переможе, але це не кінець. Кінець буде коли українці в перших рядах підуть на захід, разом з кацапами, щоб помститися вам, ото буде кінець.
показать весь комментарий
19.07.2024 23:39 Ответить
+2
Не мрій моzкаль. Не переможе твій *****.
показать весь комментарий
20.07.2024 00:04 Ответить
+2
Для вас головне, щоб ***** не програло, нігга!
показать весь комментарий
20.07.2024 00:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так,хуйло переможе, але це не кінець. Кінець буде коли українці в перших рядах підуть на захід, разом з кацапами, щоб помститися вам, ото буде кінець.
показать весь комментарий
19.07.2024 23:39 Ответить
А чому ти повісив " нєдружествєнній прапорець"? За це що, на фермі вас не порять ?
показать весь комментарий
19.07.2024 23:51 Ответить
заспокойся, із військово-економічним потенціалом США та решти НАТО у них кінця НЕ буде - вони розкатають під фольгу не оду рашку та киташку
а вот нам буде кінець в мясних штурмах проти НАТО в рядах "нєпобєдімой рашки"
показать весь комментарий
20.07.2024 04:11 Ответить
З такою "допомогою" і так вже однією ногою в могилі.
показать весь комментарий
19.07.2024 23:42 Ответить
путлер схоже переможе за будь-яких варіантів, а ось нас скоро не залишиться зовсім.
показать весь комментарий
19.07.2024 23:44 Ответить
Не мрій моzкаль. Не переможе твій *****.
показать весь комментарий
20.07.2024 00:04 Ответить
я розумію, що <******* псевдопрезидент недокраїни, а отже особа дипломатичного рангу і має писатись з великої літери. але

він таки не вартий того
показать весь комментарий
20.07.2024 04:15 Ответить
не скавчи, москаль! твоя іпса до сраки !
показать весь комментарий
20.07.2024 04:12 Ответить
1943 рік. Узлісся десь у Білорусії. Багаття. Поруч сидить якийсь дядько.
Намальовуються дві тіні.
Один пошепки:
- Ти вогнище запалив?
Дядько:
- Я.
- Зовсім здурів? Тут наш партизанський табір поряд! А ти багаття палиш! Німці ж налетять, все роздовбають!
- Я-я!
показать весь комментарий
19.07.2024 23:55 Ответить
Для вас головне, щоб ***** не програло, нігга!
показать весь комментарий
20.07.2024 00:34 Ответить
Йшов третій рік убивств українців, а вони мантру про неперемогу росії та непоразку України не міняють...
показать весь комментарий
20.07.2024 00:43 Ответить
Ну так мудрий наріт звик вірити в брехню ..він і розуміє шо це брехня але не вірити не може
показать весь комментарий
20.07.2024 07:18 Ответить
вся справа в тім, що окремі агенти впливу феесбе в середовищі респів саме виконують замовлення ***** на примушення України до капітуляції. І, головне: прізвища цих агентів - ну вже аж дуже на слуху.
показать весь комментарий
20.07.2024 03:34 Ответить
БраунЕНКО ...Байда та інша сволота на крові українців заробляють гроші ...вони як ніхто зацікавлені в Зеленському та його друзях мародерах які негавидят цей народ
показать весь комментарий
20.07.2024 07:16 Ответить
Очередной старый пердун бубнит очевидные банальности...
показать весь комментарий
20.07.2024 09:02 Ответить
потужна пiдтримка NATO ⬇️

показать весь комментарий
20.07.2024 09:41 Ответить
 
 