Если прекратим поддерживать Украину, Путин победит, - начальник штабов США Браун о заявлениях некоторых республиканцев
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун подчеркнул важность продолжать поддерживать Украину. Иначе, по его словам, диктатор РФ Владимир Путин победит в войне против Украины.
Так Браун прокомментировал заявления, озвученные отдельными политиками-республиканцами о намерениях прекратить поддержку Украины, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы коллективно прекратим поддерживать Украину, Путин победит", - сказал генерал.
По словам Брауна, на карту поставлено доверие к США и НАТО. А победа Путина, по его словам, может "вдохновить" и других, в частности, может "открыть двери для Си Цзиньпина" - лидера Китая, который во время съезда республиканцев на этой неделе был назван главной угрозой для США.
"Я считаю, что важно продолжать оказывать поддержку Украине... Наше лидерство имеет значение, и за ним наблюдают", - сказал начальник штабов США.
По его словам, помощь союзников, позволила Украине не быть быстро захваченной Россией, а сама война сделала НАТО более сильным альянсом. Браун отметил, что это произошло не только из-за присоединения двух новых членов, но и благодаря усилению "диалога внутри".
"Итак, вы видите, что этот тип агрессии фактически укрепил союзников и партнерство. Вот что я вижу в НАТО", - сказал генерал.
Он также отметил, что сейчас ключевым моментом для США является нежелание "расширять конфликт".
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а вот нам буде кінець в мясних штурмах проти НАТО в рядах "нєпобєдімой рашки"
він таки не вартий того
Намальовуються дві тіні.
Один пошепки:
- Ти вогнище запалив?
Дядько:
- Я.
- Зовсім здурів? Тут наш партизанський табір поряд! А ти багаття палиш! Німці ж налетять, все роздовбають!
- Я-я!