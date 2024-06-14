Украина правильно использовала предоставленное ей оружие и постепенно останавливает продвижение россиян на Харьковщине. Линия фронта стабилизируется, - Браун
В Харьковской области украинским защитникам удалось остановить россиян. Дальнейший прорыв фронта маловероятен после того, как Вашингтон разрешил украинцам использовать американское оружие для ударов по военным объектам на приграничной территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
"Что касается Харькова, то ситуация несколь
ко стабилизировалась, по сравнению с прошлыми несколькими неделями. Одно из того, на чем украинцы сосредотачиваются последние несколько месяцев, ... - это возведение оборонительных линий. И они были достаточно эффективны в возведении этих оборонительных линий, что создало определенную стабильность", - заявил Браун.
Он добавил, что одним из вызовов ВСУ является то, что переброска украинских Сил обороны на Харьковщину заставляет Киев растягивать свои войска и привлекать защитников с других направлений. Однако, по словам Брауна, украинцы хорошо держат оборону и смогут делать это на Харьковщине и в дальнейшем.
Американский командующий напомнил, что украинцы смогли вернуть более 50% территории, которую захватили россияне с начала полномасштабного вторжения, но также удерживают территории, эффективно используя предоставленное западными союзниками вооружение.
"Они (украинцы) смогли удержать оборонительные рубежи. И о чем мы не говорим - это о потерях, которые россияне понесли благодаря украинцам, несмотря на численное преимущество (россиян). То, как россияне теряли людей, а также теряли вооружение, является достаточно драматичным, с точки зрения цифр", - добавил Браун.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что строительство фортификаций, западное вооружение и мобилизация будут иметь существенное влияние на боевые действия в Украине.
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Україні вдалося зупинити наступ армії РФ біля Харкова, але на Донеччині росіяни пробивають оборону ЗСУ і рухаються до адміністративних кордонів області.
Власне, найбільший прорив вдався РФ в напрямку стратегічно важливого міста Покровськ. З лютого російські війська подолали 20 км, тобто половину шляху від Авдіївки до цього населеного пункту. Такому стрімкому просуванню посприяло падіння Очеретиного наприкінці квітня.
Зараз росіяни ведуть бій за Новоолександрівку і наближаються до селищ Воздвиженка і Лозуватське, що лежать за 22 км від Покровська. Але найбільша небезпека в іншому - лише в 5 км за Воздвиженкою починається траса Покровськ - Костянтинівка. Якщо армії РФ вдасться її перерізати, то це поставить в надзвичайно скрутне становище угруповання ЗСУ на Донеччині. Зокрема, в напівоточенні опиняться війська біля Торецька.
Зрізати цей виступ на Покровському напрямку українським Збройним силам поки що не вдається. Мало того, в останні тижні росіяни максимально убезпечили південний фланг цього виступу, зокрема відтіснивши позиції ЗСУ від сіл Нетайлове і Уманське.
Саме ця водна перешкода, вочевидь, найближчими днями стане лінією фронту. На ділянці північніше і південніше Часового Яру російські війська вже вийшли до неї, але, за даними українського командування, так і не змогли перетнути канал і створити плацдарм на західному березі.
Щоб убезпечити південний фланг свого угруповання, армія РФ намагається взяти під свій контроль селища на південний схід від Часового Яру: Іванівське, Кліщіївка й Андріївка.