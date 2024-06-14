Украина правильно использовала предоставленное ей оружие и постепенно останавливает продвижение россиян на Харьковщине. Линия фронта стабилизируется, - Браун

В Харьковской области украинским защитникам удалось остановить россиян. Дальнейший прорыв фронта маловероятен после того, как Вашингтон разрешил украинцам использовать американское оружие для ударов по военным объектам на приграничной территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

"Что касается Харькова, то ситуация несколь

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ко стабилизировалась, по сравнению с прошлыми несколькими неделями. Одно из того, на чем украинцы сосредотачиваются последние несколько месяцев, ... - это возведение оборонительных линий. И они были достаточно эффективны в возведении этих оборонительных линий, что создало определенную стабильность", - заявил Браун.

Он добавил, что одним из вызовов ВСУ является то, что переброска украинских Сил обороны на Харьковщину заставляет Киев растягивать свои войска и привлекать защитников с других направлений. Однако, по словам Брауна, украинцы хорошо держат оборону и смогут делать это на Харьковщине и в дальнейшем.

Американский командующий напомнил, что украинцы смогли вернуть более 50% территории, которую захватили россияне с начала полномасштабного вторжения, но также удерживают территории, эффективно используя предоставленное западными союзниками вооружение.

"Они (украинцы) смогли удержать оборонительные рубежи. И о чем мы не говорим - это о потерях, которые россияне понесли благодаря украинцам, несмотря на численное преимущество (россиян). То, как россияне теряли людей, а также теряли вооружение, является достаточно драматичным, с точки зрения цифр", - добавил Браун.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что строительство фортификаций, западное вооружение и мобилизация будут иметь существенное влияние на боевые действия в Украине.