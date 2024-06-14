Україна правильно використала надану їй зброю і поступово зупиняє просування росіян на Харківщині. Лінія фронту стабілізується, - Браун

У Харківській області українським захисникам вдалося зупинити росіян. Подальший прорив фронту малоймовірний після того, як Вашингтон дозволив українцям використовувати американську зброю для ударів по воєнних об'єктах на прикордонній території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

"Щодо Харкова, то ситуація дещо стабілізувалась, у порівнянні з минулими кількома тижнями. Одне з того, на чому українці зосереджуються останні кілька місяців, ... - це зведення оборонних ліній. І вони були досить ефективні у зведенні цих оборонних ліній, що створило певну стабільність", - заявив Браун.

Він додав, що одним з викликів ЗСУ є те, що перекидання українських сил оборони на Харківщину змушує Київ розтягувати свої війська й залучати захисників з інших напрямків. Однак за словами Брауна, українці добре тримають оборону й зможуть робити це на Харківщині й надалі.

Американський командувач нагадав, що українці змогли повернути понад 50% території, яку захопили росіяни від початку повномасштабного вторгнення, але також утримують території, ефективно використовуючи надане західними союзниками озброєння.

"Вони (українці) змогли утримати оборонні рубежі. І про що ми не кажемо - це про втрати, які росіяни понесли завдяки українцям, попри чисельну перевагу (росіян). Те, як росіяни втрачали людей, а також втрачали озброєння, є досить драматичним, з погляду цифр", - додав Браун.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будівництво фортифікацій, західне озброєння та мобілізація матимуть суттєвий вплив на бойові дії в Україні.

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