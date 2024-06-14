Україна правильно використала надану їй зброю і поступово зупиняє просування росіян на Харківщині. Лінія фронту стабілізується, - Браун
У Харківській області українським захисникам вдалося зупинити росіян. Подальший прорив фронту малоймовірний після того, як Вашингтон дозволив українцям використовувати американську зброю для ударів по воєнних об'єктах на прикордонній території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
"Щодо Харкова, то ситуація дещо стабілізувалась, у порівнянні з минулими кількома тижнями. Одне з того, на чому українці зосереджуються останні кілька місяців, ... - це зведення оборонних ліній. І вони були досить ефективні у зведенні цих оборонних ліній, що створило певну стабільність", - заявив Браун.
Він додав, що одним з викликів ЗСУ є те, що перекидання українських сил оборони на Харківщину змушує Київ розтягувати свої війська й залучати захисників з інших напрямків. Однак за словами Брауна, українці добре тримають оборону й зможуть робити це на Харківщині й надалі.
Американський командувач нагадав, що українці змогли повернути понад 50% території, яку захопили росіяни від початку повномасштабного вторгнення, але також утримують території, ефективно використовуючи надане західними союзниками озброєння.
"Вони (українці) змогли утримати оборонні рубежі. І про що ми не кажемо - це про втрати, які росіяни понесли завдяки українцям, попри чисельну перевагу (росіян). Те, як росіяни втрачали людей, а також втрачали озброєння, є досить драматичним, з погляду цифр", - додав Браун.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будівництво фортифікацій, західне озброєння та мобілізація матимуть суттєвий вплив на бойові дії в Україні.
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Україні вдалося зупинити наступ армії РФ біля Харкова, але на Донеччині росіяни пробивають оборону ЗСУ і рухаються до адміністративних кордонів області.
Власне, найбільший прорив вдався РФ в напрямку стратегічно важливого міста Покровськ. З лютого російські війська подолали 20 км, тобто половину шляху від Авдіївки до цього населеного пункту. Такому стрімкому просуванню посприяло падіння Очеретиного наприкінці квітня.
Зараз росіяни ведуть бій за Новоолександрівку і наближаються до селищ Воздвиженка і Лозуватське, що лежать за 22 км від Покровська. Але найбільша небезпека в іншому - лише в 5 км за Воздвиженкою починається траса Покровськ - Костянтинівка. Якщо армії РФ вдасться її перерізати, то це поставить в надзвичайно скрутне становище угруповання ЗСУ на Донеччині. Зокрема, в напівоточенні опиняться війська біля Торецька.
Зрізати цей виступ на Покровському напрямку українським Збройним силам поки що не вдається. Мало того, в останні тижні росіяни максимально убезпечили південний фланг цього виступу, зокрема відтіснивши позиції ЗСУ від сіл Нетайлове і Уманське.
Саме ця водна перешкода, вочевидь, найближчими днями стане лінією фронту. На ділянці північніше і південніше Часового Яру російські війська вже вийшли до неї, але, за даними українського командування, так і не змогли перетнути канал і створити плацдарм на західному березі.
Щоб убезпечити південний фланг свого угруповання, армія РФ намагається взяти під свій контроль селища на південний схід від Часового Яру: Іванівське, Кліщіївка й Андріївка.