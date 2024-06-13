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Новини Війна
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Політика США щодо ударів ЗСУ вглиб Росії не змінилася, - Остін

Політика США щодо ударів ЗСУ вглиб Росії не змінилася, - Остін

Вашингтон дозволив Силам оборони України застосовувати американську зброю по цілях на території РФ поблизу Харківщини. Однак загальна політика США щодо далекобійних ударів углиб Росії наразі не змінилася.

Про це під час брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи можуть ЗСУ бити американською зброєю по цілях в Росії не лише з Харківщини, а й з території інших регіонів, Остін сказав, що політика Білого дому щодо застосування далекобійної зброї не змінилася.

"Як відомо, Україна просила дозволу наносити контрудари в районі Харкова із застосуванням зброї США, і президент Байден дав їм на це дозвіл. Тож, наша політика щодо застосування далекобійних ударів, можливостей завдавати ударів углиб Росії, не змінилася", - зазначив очільник оборонного відомства США.

Він також висловив упевненість, що ЗСУ "із користю" зможуть реалізувати можливості американської зброї під час контрударів поблизу Харківщини.

Водночас Остін відмовився коментувати, які дозволи Україні надають інші союзники щодо застосування їхнього озброєння.

Нагадаємо, що раніше радник Білого дому питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що російський наступ на Харківщині застопорився після того, як Білий дім дозволив ЗСУ бити американською зброєю по РФ з території цієї області.

Крім цього, нещодавно мер Харкова Ігор Терехов сказав, що удари Сил оборони України по військових цілях на території Росії допомогли зменшити інтенсивність російських обстрілів Харкова.

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Дозвіл США бити по РФ наданою зброєю

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

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Автор: 

зброя (7471) США (23009) Харківщина (6054) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+4
Отака ***** - малята
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13.06.2024 18:12
+3
>>> У Білому домі , що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Хутькiн одобряе!👔
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13.06.2024 18:15
+3
Для початку можна просто не хамити.
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13.06.2024 18:23
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Отака ***** - малята
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13.06.2024 18:12 Відповісти
>>> У Білому домі , що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Хутькiн одобряе!👔
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13.06.2024 18:15 Відповісти
Якщо Байдена знову у ВР запросити та зацілувати і там і скрізь, він змітить гнів на милість?)
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13.06.2024 18:21 Відповісти
Для початку можна просто не хамити.
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13.06.2024 18:23 Відповісти
Для початку Байден то є просто Байден а не Байден Перший - а США не монархія і не диктатури чи автократія .
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13.06.2024 18:34 Відповісти
По аеродромах стріляти не можна.
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13.06.2024 18:31 Відповісти
Шизофренія влади США стосовно можливої ескалацї в російсько-український війні продовжується, під тріскотню слів "про непохитну підтримку України" (очевидно, того, що від неї з часом може залишитись...)
А чому ж США у 2-й Світовій війні поперлись своїми військами в Європу, а не обмежились діями виключно на території США?? - Дикий треш і цинізм, або стратегічний договірняк з путлєром.
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13.06.2024 18:31 Відповісти
Підкилимні американські домовленності із рашистським вбивцею українського народу ,(а може і куплені куйлом???)набагато цінніші для США, як життя сотень тисяч українців...
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13.06.2024 18:36 Відповісти
З вас союзники, як з гівна куля.
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13.06.2024 18:40 Відповісти
Треба було слати лісом цих утирків, коли вони наполягали на роззброєнні України в 90-ті.
Було б добре, якби параша та ці "носітєлі демократії" зустрілися десь окремо та накрили одне одного своїми "амбіціями" та залишили інші країни у спокої.
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13.06.2024 18:48 Відповісти
Не настільки вони дурні, щоб бити одне одному морди відкрито. Шкода, що ми стали пішаками в їх розбірках, і не можемо в сторону відійти.
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13.06.2024 19:51 Відповісти
 
 