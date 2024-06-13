Політика США щодо ударів ЗСУ вглиб Росії не змінилася, - Остін

Вашингтон дозволив Силам оборони України застосовувати американську зброю по цілях на території РФ поблизу Харківщини. Однак загальна політика США щодо далекобійних ударів углиб Росії наразі не змінилася.

Про це під час брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи можуть ЗСУ бити американською зброєю по цілях в Росії не лише з Харківщини, а й з території інших регіонів, Остін сказав, що політика Білого дому щодо застосування далекобійної зброї не змінилася.

"Як відомо, Україна просила дозволу наносити контрудари в районі Харкова із застосуванням зброї США, і президент Байден дав їм на це дозвіл. Тож, наша політика щодо застосування далекобійних ударів, можливостей завдавати ударів углиб Росії, не змінилася", - зазначив очільник оборонного відомства США.

Він також висловив упевненість, що ЗСУ "із користю" зможуть реалізувати можливості американської зброї під час контрударів поблизу Харківщини.

Водночас Остін відмовився коментувати, які дозволи Україні надають інші союзники щодо застосування їхнього озброєння.

Нагадаємо, що раніше радник Білого дому питань нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що російський наступ на Харківщині застопорився після того, як Білий дім дозволив ЗСУ бити американською зброєю по РФ з території цієї області.

Крім цього, нещодавно мер Харкова Ігор Терехов сказав, що удари Сил оборони України по військових цілях на території Росії допомогли зменшити інтенсивність російських обстрілів Харкова.

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Дозвіл США бити по РФ наданою зброєю

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

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