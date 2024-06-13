Политика США относительно ударов ВСУ вглубь России не изменилась, - Остин

Вашингтон разрешил Силам обороны Украины применять американское оружие по целям на территории РФ вблизи Харьковщины. Однако общая политика США относительно дальнобойных ударов вглубь России пока не изменилась.

Об этом во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, могут ли ВСУ бить американским оружием по целям в России не только с Харьковщины, но и с территории других регионов, Остин сказал, что политика Белого дома по применению дальнобойного оружия не изменилась.

"Как известно, Украина просила разрешения наносить контрудары в районе Харькова с применением оружия США, и президент Байден дал им на это разрешение. Поэтому, наша политика по применению дальнобойных ударов, возможностей наносить удары вглубь России, не изменилась", - отметил глава оборонного ведомства США.

Он также выразил уверенность, что ВСУ "с пользой" смогут реализовать возможности американского оружия во время контрударов вблизи Харьковщины.

В то же время Остин отказался комментировать, какие разрешения Украине предоставляют другие союзники по применению их вооружения.

Напомним, что ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что российское наступление на Харьковщине застопорилось после того, как Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по РФ с территории этой области.

Кроме этого, недавно мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что удары Сил обороны Украины по военным целям на территории России помогли уменьшить интенсивность российских обстрелов Харькова.

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Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.

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