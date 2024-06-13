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Новости Война
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Политика США относительно ударов ВСУ вглубь России не изменилась, - Остин

Політика США щодо ударів ЗСУ вглиб Росії не змінилася, - Остін

Вашингтон разрешил Силам обороны Украины применять американское оружие по целям на территории РФ вблизи Харьковщины. Однако общая политика США относительно дальнобойных ударов вглубь России пока не изменилась.

Об этом во время брифинга после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, могут ли ВСУ бить американским оружием по целям в России не только с Харьковщины, но и с территории других регионов, Остин сказал, что политика Белого дома по применению дальнобойного оружия не изменилась.

"Как известно, Украина просила разрешения наносить контрудары в районе Харькова с применением оружия США, и президент Байден дал им на это разрешение. Поэтому, наша политика по применению дальнобойных ударов, возможностей наносить удары вглубь России, не изменилась", - отметил глава оборонного ведомства США.

Он также выразил уверенность, что ВСУ "с пользой" смогут реализовать возможности американского оружия во время контрударов вблизи Харьковщины.

В то же время Остин отказался комментировать, какие разрешения Украине предоставляют другие союзники по применению их вооружения.

Напомним, что ранее советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что российское наступление на Харьковщине застопорилось после того, как Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по РФ с территории этой области.

Кроме этого, недавно мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что удары Сил обороны Украины по военным целям на территории России помогли уменьшить интенсивность российских обстрелов Харькова.

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Разрешение США бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.

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Автор: 

оружие (10221) США (26827) Харьковщина (5577) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+4
Отака ***** - малята
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13.06.2024 18:12
+3
>>> У Білому домі , що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Хутькiн одобряе!👔
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13.06.2024 18:15
+3
Для початку можна просто не хамити.
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13.06.2024 18:23
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Отака ***** - малята
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13.06.2024 18:12 Ответить
>>> У Білому домі , що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Хутькiн одобряе!👔
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13.06.2024 18:15 Ответить
Якщо Байдена знову у ВР запросити та зацілувати і там і скрізь, він змітить гнів на милість?)
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13.06.2024 18:21 Ответить
Для початку можна просто не хамити.
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13.06.2024 18:23 Ответить
Для початку Байден то є просто Байден а не Байден Перший - а США не монархія і не диктатури чи автократія .
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13.06.2024 18:34 Ответить
По аеродромах стріляти не можна.
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13.06.2024 18:31 Ответить
Шизофренія влади США стосовно можливої ескалацї в російсько-український війні продовжується, під тріскотню слів "про непохитну підтримку України" (очевидно, того, що від неї з часом може залишитись...)
А чому ж США у 2-й Світовій війні поперлись своїми військами в Європу, а не обмежились діями виключно на території США?? - Дикий треш і цинізм, або стратегічний договірняк з путлєром.
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13.06.2024 18:31 Ответить
Підкилимні американські домовленності із рашистським вбивцею українського народу ,(а може і куплені куйлом???)набагато цінніші для США, як життя сотень тисяч українців...
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13.06.2024 18:36 Ответить
З вас союзники, як з гівна куля.
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13.06.2024 18:40 Ответить
Треба було слати лісом цих утирків, коли вони наполягали на роззброєнні України в 90-ті.
Було б добре, якби параша та ці "носітєлі демократії" зустрілися десь окремо та накрили одне одного своїми "амбіціями" та залишили інші країни у спокої.
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13.06.2024 18:48 Ответить
Не настільки вони дурні, щоб бити одне одному морди відкрито. Шкода, що ми стали пішаками в їх розбірках, і не можемо в сторону відійти.
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13.06.2024 19:51 Ответить
 
 