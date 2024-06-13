Умеров и Остин обсудили на "Рамштайне" ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона США Ллойд Остин провели встречу в Брюсселе в рамках заседания Контактной группы по вопросам помощи Украине (формат "Рамштайн").
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.
Особое внимание министры обороны Украины и США уделили процессу мобилизации и оснащению украинских боевых бригад.
"Важно отметить, что уже на этой неделе на саммите G7 Украина и США подпишут двустороннее соглашение по безопасности. Это значимый шаг на пути к справедливому миру для Украины. Искренне благодарен нашим американским партнерам за непоколебимую поддержку", - резюмировал Умеров.
Как сообщалось, в Брюсселе началось 23-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
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