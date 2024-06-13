Умеров и Остин обсудили на "Рамштайне" ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона США Ллойд Остин провели встречу в Брюсселе в рамках заседания Контактной группы по вопросам помощи Украине (формат "Рамштайн").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.

Особое внимание министры обороны Украины и США уделили процессу мобилизации и оснащению украинских боевых бригад.

"Важно отметить, что уже на этой неделе на саммите G7 Украина и США подпишут двустороннее соглашение по безопасности. Это значимый шаг на пути к справедливому миру для Украины. Искренне благодарен нашим американским партнерам за непоколебимую поддержку", - резюмировал Умеров.

Также смотрите: Умеров провел встречу с главой минобороны Нидерландов Оллонгрен: обсуждали F-16, военное сотрудничество, привлечение поддержки в развитие украинских оборонных предприятий. ФОТО

Как сообщалось, в Брюсселе началось 23-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".