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Умеров и Остин обсудили на "Рамштайне" ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины

Ллойд Остін та Рустем Умєров на Рамштайн у Брюсселі

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона США Ллойд Остин провели встречу в Брюсселе в рамках заседания Контактной группы по вопросам помощи Украине (формат "Рамштайн").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в Фейсбуке.

Особое внимание министры обороны Украины и США уделили процессу мобилизации и оснащению украинских боевых бригад.

"Важно отметить, что уже на этой неделе на саммите G7 Украина и США подпишут двустороннее соглашение по безопасности. Это значимый шаг на пути к справедливому миру для Украины. Искренне благодарен нашим американским партнерам за непоколебимую поддержку", - резюмировал Умеров.

Также смотрите: Умеров провел встречу с главой минобороны Нидерландов Оллонгрен: обсуждали F-16, военное сотрудничество, привлечение поддержки в развитие украинских оборонных предприятий. ФОТО

Как сообщалось, в Брюсселе началось 23-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Автор: 

Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (534) Рамштайн (147)


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...що може розповсюджувач стартових пакетів лайфселл,обговорювати з головою Пентагону?
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13.06.2024 15:21 Ответить
цур Вас: (Ллойд Остін (англ. Lloyd Austin; нар. 8 серпня 1953, Мобіл, Алабама) - американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021.) сидить у діловому костюмі, а "наш" Ясір Арафат Рустем Умєров, щойно після закупу та розвантажування яєць Резнікова, не встиг переодягнутись.
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13.06.2024 15:32 Ответить
 
 