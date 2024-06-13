Умєров та Остін обговорили на "Рамштайні" ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Пентагону США Ллойд Остін провели зустріч у Брюсселі у рамках засідання Контактної групи з питань допомоги України (формат "Рамштайн").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

Особливу увагу міністри оборони України та США приділили процесу мобілізації й оснащенню українських бойових бригад.

"Важливо зазначити, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду. Це значущий крок на шляху до справедливого миру для України. Щиро вдячний нашим американським партнерам за непохитну підтримку.", - резюмував Умєров.

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Як повідомлялося, у Брюсселі розпочалося 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".