Якщо припинимо підтримувати Україну, то Путін переможе, - начальник штабів США Браун про заяви деяких республіканців
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну. Інакше, за його словами, диктатор РФ Володимир Путін переможе у війні проти України.
Так Браун прокоментував заяви, озвучені окремими політиками-республіканцями про наміри припинити підтримку України, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ми колективно припинимо підтримувати Україну, Путін переможе", - сказав генерал.
За словами Брауна, на карту поставлено довіру до США і НАТО. А перемога Путіна, за його словами, може "надихнути" й інших, зокрема, може "відкрити двері для Сі Цзіньпіна" - лідера Китаю, якого під час з’їзду республіканців цього тижня було названо головною загрозою для США.
"Я вважаю, що важливо продовжувати надавати підтримку Україні… Наше лідерство має значення, і за ним спостерігають", - сказав начальник штабів США.
За його словами, допомога союзників, дозволила Україні не бути швидко захопленою Росією, а сама війна зробила НАТО сильнішим альянсом. Браун зазначив, що це сталося не лише через приєднання двох нових членів, але й завдяки посиленню "діалогу усередині".
"Отже, ви бачите, що цей тип агресії фактично зміцнив союзників і партнерство. Ось що я бачу в НАТО", - сказав генерал.
Він також наголосив, що наразі ключовим моментом для США є небажання "розширювати конфлікт".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вот нам буде кінець в мясних штурмах проти НАТО в рядах "нєпобєдімой рашки"
він таки не вартий того
Намальовуються дві тіні.
Один пошепки:
- Ти вогнище запалив?
Дядько:
- Я.
- Зовсім здурів? Тут наш партизанський табір поряд! А ти багаття палиш! Німці ж налетять, все роздовбають!
- Я-я!