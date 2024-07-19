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Новини Війна
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Якщо припинимо підтримувати Україну, то Путін переможе, - начальник штабів США Браун про заяви деяких республіканців

Якщо припинимо підтримувати Україну, то Путін переможе, - начальник штабів США Браун про заяви деяких республіканців

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну. Інакше, за його словами, диктатор РФ Володимир Путін переможе у війні проти України.

Так Браун прокоментував заяви, озвучені окремими політиками-республіканцями про наміри припинити підтримку України, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми колективно припинимо підтримувати Україну, Путін переможе", - сказав генерал.

За словами Брауна, на карту поставлено довіру до США і НАТО. А перемога Путіна, за його словами, може "надихнути" й інших, зокрема, може "відкрити двері для Сі Цзіньпіна" - лідера Китаю, якого під час з’їзду республіканців цього тижня було названо головною загрозою для США.

"Я вважаю, що важливо продовжувати надавати підтримку Україні… Наше лідерство має значення, і за ним спостерігають", - сказав начальник штабів США.

За його словами, допомога союзників, дозволила Україні не бути швидко захопленою Росією, а сама війна зробила НАТО сильнішим альянсом. Браун зазначив, що це сталося не лише через приєднання двох нових членів, але й завдяки посиленню "діалогу усередині".

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"Отже, ви бачите, що цей тип агресії фактично зміцнив союзників і партнерство. Ось що я бачу в НАТО", - сказав генерал.

Він також наголосив, що наразі ключовим моментом для США є небажання "розширювати конфлікт". 

Читайте також: Україна правильно використала надану їй зброю і поступово зупиняє просування росіян на Харківщині. Лінія фронту стабілізується, - Браун

Автор: 

США (23623) допомога і підтримка (1170) Браун Чарльз (30)


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Топ коментарі
+4
Так,хуйло переможе, але це не кінець. Кінець буде коли українці в перших рядах підуть на захід, разом з кацапами, щоб помститися вам, ото буде кінець.
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19.07.2024 23:39 Відповісти
+2
Не мрій моzкаль. Не переможе твій *****.
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20.07.2024 00:04 Відповісти
+2
Для вас головне, щоб ***** не програло, нігга!
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20.07.2024 00:34 Відповісти
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Так,хуйло переможе, але це не кінець. Кінець буде коли українці в перших рядах підуть на захід, разом з кацапами, щоб помститися вам, ото буде кінець.
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19.07.2024 23:39 Відповісти
А чому ти повісив " нєдружествєнній прапорець"? За це що, на фермі вас не порять ?
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19.07.2024 23:51 Відповісти
заспокойся, із військово-економічним потенціалом США та решти НАТО у них кінця НЕ буде - вони розкатають під фольгу не оду рашку та киташку
а вот нам буде кінець в мясних штурмах проти НАТО в рядах "нєпобєдімой рашки"
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20.07.2024 04:11 Відповісти
З такою "допомогою" і так вже однією ногою в могилі.
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19.07.2024 23:42 Відповісти
путлер схоже переможе за будь-яких варіантів, а ось нас скоро не залишиться зовсім.
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19.07.2024 23:44 Відповісти
Не мрій моzкаль. Не переможе твій *****.
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20.07.2024 00:04 Відповісти
я розумію, що <******* псевдопрезидент недокраїни, а отже особа дипломатичного рангу і має писатись з великої літери. але

він таки не вартий того
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20.07.2024 04:15 Відповісти
не скавчи, москаль! твоя іпса до сраки !
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20.07.2024 04:12 Відповісти
1943 рік. Узлісся десь у Білорусії. Багаття. Поруч сидить якийсь дядько.
Намальовуються дві тіні.
Один пошепки:
- Ти вогнище запалив?
Дядько:
- Я.
- Зовсім здурів? Тут наш партизанський табір поряд! А ти багаття палиш! Німці ж налетять, все роздовбають!
- Я-я!
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19.07.2024 23:55 Відповісти
Для вас головне, щоб ***** не програло, нігга!
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20.07.2024 00:34 Відповісти
Йшов третій рік убивств українців, а вони мантру про неперемогу росії та непоразку України не міняють...
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20.07.2024 00:43 Відповісти
Ну так мудрий наріт звик вірити в брехню ..він і розуміє шо це брехня але не вірити не може
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20.07.2024 07:18 Відповісти
вся справа в тім, що окремі агенти впливу феесбе в середовищі респів саме виконують замовлення ***** на примушення України до капітуляції. І, головне: прізвища цих агентів - ну вже аж дуже на слуху.
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20.07.2024 03:34 Відповісти
БраунЕНКО ...Байда та інша сволота на крові українців заробляють гроші ...вони як ніхто зацікавлені в Зеленському та його друзях мародерах які негавидят цей народ
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20.07.2024 07:16 Відповісти
Очередной старый пердун бубнит очевидные банальности...
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20.07.2024 09:02 Відповісти
потужна пiдтримка NATO ⬇️

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20.07.2024 09:41 Відповісти
 
 