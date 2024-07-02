Сирський та генерал Браун обговорили нагальні потреби в озброєні та боєприпасах

Відбулись переговори Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльза Брауна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головком написав у своєму телеграм-каналі.

Співрозмовники обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.

"Принагідно привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність, - зазначив Сирський.

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