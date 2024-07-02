Сирський та генерал Браун обговорили нагальні потреби в озброєні та боєприпасах
Відбулись переговори Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльза Брауна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головком написав у своєму телеграм-каналі.
Співрозмовники обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.
"Принагідно привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність, - зазначив Сирський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://nv.ua/ukraine/politics/maryana-bezuglaya-zayavila-chto-aleksandr-syrskiy-nichego-ne-izmenil-v-*******-sisteme-50431834.html
Під час удару по аеродрому Миргород Росія знищила два українських Су-27, пише Forbes
https://republic.com.ua/article/postavili-6-vinishhuvachiv-prosto-neba-forbes-ocziniv-naslidki-udaru-po-mirgorodu.html