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Новини
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Сирський та генерал Браун обговорили нагальні потреби в озброєні та боєприпасах

Сирський провів розмову з головою Об’єднаних штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Відбулись переговори Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльза Брауна. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головком написав у своєму телеграм-каналі.

Співрозмовники обговорили обстановку на лінії фронту і нагальні потреби нашого війська в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.

"Принагідно привітав генерала Брауна із прийдешнім Днем незалежності США та подякував за постійну військову підтримку, яка допомагає нам боротись з ворогом за власну свободу та незалежність, - зазначив Сирський.

Читайте: Лінія активного фронту збільшилася. На нашому боці перевага у кількості і якості бомберів та FPV-дронів, - Сирський

Автор: 

Сирський Олександр (642) Браун Чарльз (30)


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результат буде 0 бо засирський - типовий совок, якого не навчили рахувати зате навчили опу лизати всім хто вище
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02.07.2024 23:11 Відповісти
Сирський був на навчаннях НАТО як і Залужний. Я останнім часом думаю,що проблема не в Сирськом, а тих , кого до нього поставили зелені
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03.07.2024 00:23 Відповісти
«Отвлекает людей». Безуглая раскритиковала Сырского за поездки на линию фронта
https://nv.ua/ukraine/politics/maryana-bezuglaya-zayavila-chto-aleksandr-syrskiy-nichego-ne-izmenil-v-*******-sisteme-50431834.html
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03.07.2024 00:27 Відповісти
Поставили 6 винищувачів просто неба: Forbes оцінив наслідки удару по Миргороду
Під час удару по аеродрому Миргород Росія знищила два українських Су-27, пише Forbes

https://republic.com.ua/article/postavili-6-vinishhuvachiv-prosto-neba-forbes-ocziniv-naslidki-udaru-po-mirgorodu.html
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03.07.2024 00:30 Відповісти
 
 