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Сырский и генерал Браун обсудили неотложные потребности в вооружении и боеприпасах

Сирський провів розмову з головою Об’єднаних штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Состоялись переговоры Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главы Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главком написал в своем телеграм-канале.

Собеседники обсудили обстановку на линии фронта и насущные потребности нашего войска в вооружении, военной технике и боеприпасах.

"Попутно поздравил генерала Брауна с наступающим Днем независимости США и поблагодарил за постоянную военную поддержку, которая помогает нам бороться с врагом за собственную свободу и независимость", - отметил Сырский.

Читайте также: Линия активного фронта увеличилась. На нашей стороне преимущество в количестве и качестве бомберов и FPV-дронов, - Сырский

Автор: 

Александр Сырский (619) Чарльз Браун (29)


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результат буде 0 бо засирський - типовий совок, якого не навчили рахувати зате навчили опу лизати всім хто вище
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02.07.2024 23:11 Ответить
Сирський був на навчаннях НАТО як і Залужний. Я останнім часом думаю,що проблема не в Сирськом, а тих , кого до нього поставили зелені
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03.07.2024 00:23 Ответить
«Отвлекает людей». Безуглая раскритиковала Сырского за поездки на линию фронта
https://nv.ua/ukraine/politics/maryana-bezuglaya-zayavila-chto-aleksandr-syrskiy-nichego-ne-izmenil-v-*******-sisteme-50431834.html
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03.07.2024 00:27 Ответить
Поставили 6 винищувачів просто неба: Forbes оцінив наслідки удару по Миргороду
Під час удару по аеродрому Миргород Росія знищила два українських Су-27, пише Forbes

https://republic.com.ua/article/postavili-6-vinishhuvachiv-prosto-neba-forbes-ocziniv-naslidki-udaru-po-mirgorodu.html
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03.07.2024 00:30 Ответить
 
 