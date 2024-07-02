Сырский и генерал Браун обсудили неотложные потребности в вооружении и боеприпасах

Состоялись переговоры Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и главы Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом главком написал в своем телеграм-канале.

Собеседники обсудили обстановку на линии фронта и насущные потребности нашего войска в вооружении, военной технике и боеприпасах.

"Попутно поздравил генерала Брауна с наступающим Днем независимости США и поблагодарил за постоянную военную поддержку, которая помогает нам бороться с врагом за собственную свободу и независимость", - отметил Сырский.

Читайте также: Линия активного фронта увеличилась. На нашей стороне преимущество в количестве и качестве бомберов и FPV-дронов, - Сырский