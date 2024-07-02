Линия активного фронта увеличилась. На нашей стороне преимущество в количестве и качестве бомберов и FPV-дронов, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Сирский, который неделю провел на востоке, сообщил о ситуации на Покровском направлении. Это направление нуждается в обеспечении дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook, об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он рассказал, что неделю работал на восточном фронте: побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времевского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.
Главнокомандующий выразил благодарность солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые несут едва ли не всю тяжесть активных боев.
По словам Сырского, везде продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, где воины 95-й десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника.
Покровское направление
Сложной остается обстановка на Покровском направлении. Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия.
Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv-дронов.
Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.
На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.
Цель работы Главнокомандующего
Цель моей работы, как и раньше, заключается в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрении его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказание действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий.
В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является:
- комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими.
- обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника.
"В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV-дронов, и мастерство операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов", - подчеркнул Сырский.
По приезду приступили к реализации предложений по совершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил, что даст нам определенные преимущества в оперативности и качестве оказания медицинской помощи.
"Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки военнослужащих относительно действий в условиях полного господства дронов на поле боя", - отметил Сырский.
Также Главнокомандующий сообщил о новой запланированной встрече с командирами подразделений БПЛА по обмену опытом по вопросам применения и дальнейшего развития этого перспективного вида оружия.
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комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. "
Попередніх вмотивованих через добвограйство та за посадки в низині вбили, треба нових "вмотивованих" наловити. З 16-го числа цим і займуться... Ніби вони в нас нескінченні.
Пригадую, що і ... Та ще катастрофа ходяча
По історії якщо командири не мотивовані то їхні підрозділи не боєздатні і погано виконують задачі, треба залучати якимись бонусами а не палкою... Якщо сержанту буде на все пох... тому що його заштовхали в бус, то і його підрозділ не виконає задачу а просто здасть позиції... тому що він має підібрати ключі до підлеглих, щоб мотивувати їх
Про офіцерів і їх пох... зм через те що їх насильно мобілізують просто мовчу, це елементарна математика