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Новости Война
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Линия активного фронта увеличилась. На нашей стороне преимущество в количестве и качестве бомберов и FPV-дронов, - Сырский

Сирський відвідав позиції на сході України

Главнокомандующий ВСУ Сирский, который неделю провел на востоке, сообщил о ситуации на Покровском направлении. Это направление нуждается в обеспечении дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook, об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он рассказал, что неделю работал на восточном фронте: побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времевского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.

Главнокомандующий выразил благодарность солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые несут едва ли не всю тяжесть активных боев.

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Сирський відвідав позиції на сході України

По словам Сырского, везде продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, где воины 95-й десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника.

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Покровское направление

Сложной остается обстановка на Покровском направлении. Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия.

Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv-дронов.

Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Сирський відвідав позиції на сході України

Цель работы Главнокомандующего

Цель моей работы, как и раньше, заключается в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрении его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказание действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий.

В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является:

  • комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими.
  • обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника.

"В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV-дронов, и мастерство операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов", - подчеркнул Сырский.

По приезду приступили к реализации предложений по совершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил, что даст нам определенные преимущества в оперативности и качестве оказания медицинской помощи.

"Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки военнослужащих относительно действий в условиях полного господства дронов на поле боя", - отметил Сырский.

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Также Главнокомандующий сообщил о новой запланированной встрече с командирами подразделений БПЛА по обмену опытом по вопросам применения и дальнейшего развития этого перспективного вида оружия.

Автор: 

Генштаб ВС (6452) боевые действия (4287) Александр Сырский (619)


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Топ комментарии
+8
Пане Сирський , при всій повазі , але закінчуйте з примусовою мобілізацією всіх під ряд .Сотні тисяч військових сидять в тилу , ще і додатково формуєте 10 бригад для захисту Києва ( ???) Тих кого наловите фронт не втримають ! Отямтеся !
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02.07.2024 19:58
+7
"На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є:
комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. "

Попередніх вмотивованих через добвограйство та за посадки в низині вбили, треба нових "вмотивованих" наловити. З 16-го числа цим і займуться... Ніби вони в нас нескінченні.
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02.07.2024 19:15
+5
То для Вас вони - кацапи, а для нього, - сваі братушкі.
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02.07.2024 20:42
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Краще б Красногорівкою переживав(((
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02.07.2024 19:06 Ответить
ото ж бо.Ставить таких самих м'ясирських,яким є він сам.І треба подивитися не тільки на саму Красногорівку,а й на північ,і південь,схоже,бригаді доведеться драпати з Красногорівки,щоби не потрапити в котел.Про можливий котел Алла Мартинюк у квітні писала,а тепер загроза стає реальністю
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02.07.2024 19:17 Ответить
"На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є:
комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. "

Попередніх вмотивованих через добвограйство та за посадки в низині вбили, треба нових "вмотивованих" наловити. З 16-го числа цим і займуться... Ніби вони в нас нескінченні.
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02.07.2024 19:15 Ответить
Ніби зараз не ловлять. з 16го хіба ще штрафувати почнуть, для кращої мотиації. І створення справжніх штрафбатів.
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02.07.2024 20:30 Ответить
Перевага?Точно???Хто має виход на Дмитра Вовнянка,зайдіть у Печеру Дракона і запитайте,правду сирок каже чи ні
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02.07.2024 19:19 Ответить
Невже мульйон дронів від хрінпіду навезли?
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02.07.2024 19:45 Ответить
Щось на ціх фото Сирьскій з поглядом - а де це я, і що від мене потребують? Немає рядом кукловода дерамака, ось це недоразуміння з поглядом без мозоку і предстало перед суспільством.
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02.07.2024 19:52 Ответить
Пане Сирський , при всій повазі , але закінчуйте з примусовою мобілізацією всіх під ряд .Сотні тисяч військових сидять в тилу , ще і додатково формуєте 10 бригад для захисту Києва ( ???) Тих кого наловите фронт не втримають ! Отямтеся !
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02.07.2024 19:58 Ответить
Які в тебе інши пропозиції, га стратег? Може північний корейців замість наших сцикунів наймати???
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03.07.2024 09:37 Ответить
Переможний ти наш... Нам би з таким головкомом хоча б на цих позиціях утриматись...
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02.07.2024 20:00 Ответить
Не схоже, що він бере інформацію з Зомбомарафону. Тоді він на ньому працює.
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02.07.2024 20:01 Ответить
Так після таких заїздів, як правило, ЗСУ втрачає території. Ось і вчора, виявляється, було допущено прорив ворога в районі Стельмахівки на 1,5км, біля с.Макіївка на 0,5км, почалася безпосередня ьитва на околицях Торецька, ворог просунувся на 2км від Євгенівки і Невельського в напрямку на Покровськ, а в Часовому бої вже близько центру міста.

Пригадую, що і ... Та ще катастрофа ходяча
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02.07.2024 20:15 Ответить
я не навів ссиль, ссорі, це звідси: https://www.youtube.com/watch?v=0LN57uE8py4 https://www.youtube.com/watch?v=0LN57uE8py4

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02.07.2024 20:20 Ответить
В довбня все у порядку,здає кацапам населені пункти один за одним.
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02.07.2024 20:20 Ответить
То для Вас вони - кацапи, а для нього, - сваі братушкі.
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02.07.2024 20:42 Ответить
Коли офіцерів та сержантів *********** в бусики, весело буде з мотивацією в новостворених підрозділах... нічого так і не хоче вчити історію, а дальше стають на ті самі совкові граблі
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02.07.2024 21:33 Ответить
А де ви шановний пропонуєте брати вояків в ЗСУ? Може у вас є інши пропозиції? Ви може думаєте що тіх кого *********** самі добровільно йдуть до ТЦК??? Шо ж ви там за історію пишете??? Може бравого вояка Швейка згадали і як він від армії косив??? От патріоти, я .бу…..хто замість тебе буде Неню захищати, га сцикло???
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03.07.2024 09:30 Ответить
О ще одне совкове сцикло... самі то чого не у війську....

По історії якщо командири не мотивовані то їхні підрозділи не боєздатні і погано виконують задачі, треба залучати якимись бонусами а не палкою... Якщо сержанту буде на все пох... тому що його заштовхали в бус, то і його підрозділ не виконає задачу а просто здасть позиції... тому що він має підібрати ключі до підлеглих, щоб мотивувати їх

Про офіцерів і їх пох... зм через те що їх насильно мобілізують просто мовчу, це елементарна математика
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03.07.2024 11:49 Ответить
А що вже міліон дронів від найшашличнішого долетів? А я то думаю де подівся міліард дерев, а ви красунчики з них настругали)))
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03.07.2024 08:49 Ответить
Линия активного фронта скоро расширится Сумской, Черниговской и Житомирской областями. Читайте сообщения наших Западных партнёров, предупреждения Пентагона и разведданные ЦРУ о реальном вторжении со стороны северных границ Украины.
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03.07.2024 08:57 Ответить
Таня Филимонова, дай сцылу на разведданные ЦРУ. Эта секретная инфа у вас в Ольгино что автоматически рассекречивается? И про Пентагон ты тоже также гавно на вентилятор? Ну и Когда ждать расширения? Что там ваш главный рашистский ипсошник вангует по этому поводу
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03.07.2024 09:35 Ответить
Якесь ху.ове планування вищого керівництва .як тільки десь відбувається ротація підрозділів так зразу втрати та захоплення території ворогом.
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03.07.2024 09:55 Ответить
Просто інших засобів уражень, немає. Бо на бригаду, дають 20-30 мін 120мм
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03.07.2024 10:03 Ответить
Запам'ятайте один раз і назавжди, тільки український народ захищає Україну, а чиновники усіх рівнів разом з поліціянтами, прокурорами ніякого відношення до цього не мають.
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03.07.2024 10:36 Ответить
 
 