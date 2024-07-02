Линия активного фронта увеличилась. На нашей стороне преимущество в количестве и качестве бомберов и FPV-дронов, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Сирский, который неделю провел на востоке, сообщил о ситуации на Покровском направлении. Это направление нуждается в обеспечении дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook, об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он рассказал, что неделю работал на восточном фронте: побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времевского, Торецкого, Краматорского направлений, а также тех, которые ведут бои в Волчанске и под Харьковом.

Главнокомандующий выразил благодарность солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые несут едва ли не всю тяжесть активных боев.

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По словам Сырского, везде продолжаются жесткие боевые действия различной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, где воины 95-й десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника.

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Покровское направление

Сложной остается обстановка на Покровском направлении. Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия.

Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv-дронов.

Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств.

На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Цель работы Главнокомандующего

Цель моей работы, как и раньше, заключается в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрении его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказание действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий.

В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является:

комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими.

обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника.

"В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV-дронов, и мастерство операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов", - подчеркнул Сырский.

По приезду приступили к реализации предложений по совершенствованию системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил, что даст нам определенные преимущества в оперативности и качестве оказания медицинской помощи.

"Еще одним важным направлением изменений является адаптация программы базовой подготовки военнослужащих относительно действий в условиях полного господства дронов на поле боя", - отметил Сырский.

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Также Главнокомандующий сообщил о новой запланированной встрече с командирами подразделений БПЛА по обмену опытом по вопросам применения и дальнейшего развития этого перспективного вида оружия.