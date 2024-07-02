Россияне переместили в Волчанск три штурмовые группы, в районе Глубокого осуществили перегруппировку, - ОТГВ "Харьков"
На Харьковском направлении оккупанты вынуждены осуществлять перемещение войск с других направлений, в частности в Волчанск недавно перемещены три штурмовые группы.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Например, недавно он переместил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии вооруженных сил РФ. А в районе населенного пункта Глубокое осуществил перегруппировку штурмовых групп и провел эвакуацию санитарных потерь", - сказал он.
Также он сообщил, что российские оккупанты 24/7 пытаются штурмовать позиции украинских военных в Волчанске.
"Ситуация там очень изменчива. И она осложняется тем, что боевые действия проводятся в условиях городской застройки", - пояснил Саранцев.
Также в ОТГВ "Харьков" сообщили, что потери врага за минувшие сутки составили более 160 человек.
"В среднем противник теряет на этом направлении ориентировочно 100-120 человек ежесуточно. С начала этих суток потери врага достигли уже около 30 оккупантов", - добавил полковник.
По словам Саранцева, всего за минувшие сутки произошло 15 боевых столкновений на направлении, тогда как с начала этих суток - пять. Также враг продолжает бомбовый террор, нанося авиационные удары КАБами.
"Вчера они сбросили 28 штук в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое и Волчанские Хутора. Сегодня было осуществлено два сброса", - отметил Саранцев.
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