Пограничники ликвидировали двух оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Дронами-камикадзе пограничники нанесли удар по месту сосредоточения оккупантов. По меньшей мере два захватчика уничтожены на Волчанском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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і чим менше кацапів на нашій землі,
тим краще для наших воїнів 😡