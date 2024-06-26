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Пограничники ликвидировали двух оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Дронами-камикадзе пограничники нанесли удар по месту сосредоточения оккупантов. По меньшей мере два захватчика уничтожены на Волчанском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники ликвидировали 6 оккупантов и еще 2 ранили на Сиверском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6546) ликвидация (3657) Волчанск (405)


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"Нежданчик" прилетів вчасно....
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26.06.2024 17:48 Ответить
Для чого такі повідомлення? Ну вбили двох орків, що це змінює?
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26.06.2024 20:53 Ответить
Настрій підіймає людям
і чим менше кацапів на нашій землі,
тим краще для наших воїнів 😡
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27.06.2024 08:45 Ответить
 
 