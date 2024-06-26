Пограничники ликвидировали двух оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Дронами-камикадзе пограничники нанесли удар по месту сосредоточения оккупантов. По меньшей мере два захватчика уничтожены на Волчанском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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