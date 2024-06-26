Прикордонники ліквідували двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Дронами-камікадзе прикордонники завдали удару по місцю зосередження окупантів. Щонайменше двох загарбників знищено на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
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і чим менше кацапів на нашій землі,
тим краще для наших воїнів 😡