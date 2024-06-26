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Прикордонники ліквідували двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Дронами-камікадзе прикордонники завдали удару по місцю зосередження окупантів. Щонайменше двох загарбників знищено на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6096) ліквідація (4037) Вовчанськ (433)


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"Нежданчик" прилетів вчасно....
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26.06.2024 17:48 Відповісти
Для чого такі повідомлення? Ну вбили двох орків, що це змінює?
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26.06.2024 20:53 Відповісти
Настрій підіймає людям
і чим менше кацапів на нашій землі,
тим краще для наших воїнів 😡
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27.06.2024 08:45 Відповісти
 
 