Прикордонники ліквідували двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Дронами-камікадзе прикордонники завдали удару по місцю зосередження окупантів. Щонайменше двох загарбників знищено на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

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