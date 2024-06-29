Наблюдаются многочисленные случаи отказов оккупантов от выполнения заданий на Волчанском направлении, - ОСГВ "Хортица"

На Волчанском направлении наблюдаются многочисленные случаи отказов личного состава у россиян от выполнения задач.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Могу сказать, что на Волчанском направлении наблюдаются многочисленные случаи отказов личного состава у россиян, в частности штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии от выполнения задач", - сказал Волошин.

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Он подчеркнул, что Силы обороны Украины адекватно отвечают врагу, и это видно из потерь оккупантов.

Также Волошин сообщил, что за прошедшие сутки на направлении было уничтожено около 130 российских оккупантов, 1 танк, 6 бронемашин, 3 артиллерийские системы, 9 автомобилей и 6 единиц специальной техники. А также 35 укрытий вместе с врагом,

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