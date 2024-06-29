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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наблюдаются многочисленные случаи отказов оккупантов от выполнения заданий на Волчанском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Вовчанськ

На Волчанском направлении наблюдаются многочисленные случаи отказов личного состава у россиян от выполнения задач.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Могу сказать, что на Волчанском направлении наблюдаются многочисленные случаи отказов личного состава у россиян, в частности штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии от выполнения задач", - сказал Волошин.

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Он подчеркнул, что Силы обороны Украины адекватно отвечают врагу, и это видно из потерь оккупантов.

Также Волошин сообщил, что за прошедшие сутки на направлении было уничтожено около 130 российских оккупантов, 1 танк, 6 бронемашин, 3 артиллерийские системы, 9 автомобилей и 6 единиц специальной техники. А также 35 укрытий вместе с врагом,

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Автор: 

ОСГВ Хортица (415) Волчанск (406) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+9
Вони вже третій рік "відмовляються" і лізуть як таргани.
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29.06.2024 21:48
+7
На жаль, у нас із-за содолей маленького калібру теж багато випадків...
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29.06.2024 21:38
+5
Спостерігаються численні випадки відмов окупантів від виконання завдань

Та ж втішаємось, гулє...
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29.06.2024 21:27
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Спостерігаються численні випадки відмов окупантів від виконання завдань

Та ж втішаємось, гулє...
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29.06.2024 21:27 Ответить
Якби не відмови, то вже б Харків взяли б...
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29.06.2024 21:48 Ответить
На жаль, у нас із-за содолей маленького калібру теж багато випадків...
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29.06.2024 21:38 Ответить
Стрілятись не пробували? - кажуть помагає
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29.06.2024 21:30 Ответить
Вони вже третій рік "відмовляються" і лізуть як таргани.
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29.06.2024 21:48 Ответить
Їще хворіють холерой та тифом массово. Але лізуть, так
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29.06.2024 22:05 Ответить
Ти русскій?
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29.06.2024 22:23 Ответить
Досить нити форсувальники Тиси.відмовляються тому що наші козаки навішали людей.не скігліть на диванах а допомагайте.
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29.06.2024 22:14 Ответить
О двадцятій двадцять дев'ять тут у стрічці повідомлення про посилення атак. Слухайте, навіщо ви творите такий дисонанс?
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29.06.2024 23:03 Ответить
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30.06.2024 14:19 Ответить
 
 