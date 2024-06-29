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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Спостерігаються численні випадки відмов окупантів від виконання завдань на Вовчанському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Вовчанськ

На Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян від виконання завдань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Можу сказати, що на Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян, зокрема штурмового загону 153 танкового полку 47 танкової дивізії від виконання завдань", - сказав Волошин.

Читайте: ЗСУ витіснили російські війська з мікрорайону Канал у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Він наголосив, що Сили оборони України адекватно відповідають ворогу, і це видно з втрат окупантів.

Також Волошин повідомив, що минулої доби на напрямку було знищено близько 130 російських окупантів, 1 танк, 6 бронемашин, 3 артилерійські системи, 9 автомобілів і 6 одиниць спеціальної техніки. А також 35 укриттів разом із ворогом,

Також читайте: Війська РФ на покровському напрямку прагнуть вийти на костянтинівську трасу, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (424) Вовчанськ (436) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+9
Вони вже третій рік "відмовляються" і лізуть як таргани.
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29.06.2024 21:48
+7
На жаль, у нас із-за содолей маленького калібру теж багато випадків...
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29.06.2024 21:38
+5
Спостерігаються численні випадки відмов окупантів від виконання завдань

Та ж втішаємось, гулє...
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29.06.2024 21:27
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Спостерігаються численні випадки відмов окупантів від виконання завдань

Та ж втішаємось, гулє...
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29.06.2024 21:27 Відповісти
Якби не відмови, то вже б Харків взяли б...
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29.06.2024 21:48 Відповісти
На жаль, у нас із-за содолей маленького калібру теж багато випадків...
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29.06.2024 21:38 Відповісти
Стрілятись не пробували? - кажуть помагає
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29.06.2024 21:30 Відповісти
Вони вже третій рік "відмовляються" і лізуть як таргани.
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29.06.2024 21:48 Відповісти
Їще хворіють холерой та тифом массово. Але лізуть, так
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29.06.2024 22:05 Відповісти
Ти русскій?
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29.06.2024 22:23 Відповісти
Досить нити форсувальники Тиси.відмовляються тому що наші козаки навішали людей.не скігліть на диванах а допомагайте.
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29.06.2024 22:14 Відповісти
О двадцятій двадцять дев'ять тут у стрічці повідомлення про посилення атак. Слухайте, навіщо ви творите такий дисонанс?
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29.06.2024 23:03 Відповісти
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30.06.2024 14:19 Відповісти
 
 