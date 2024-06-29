Спостерігаються численні випадки відмов окупантів від виконання завдань на Вовчанському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян від виконання завдань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Можу сказати, що на Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмов особового складу у росіян, зокрема штурмового загону 153 танкового полку 47 танкової дивізії від виконання завдань", - сказав Волошин.

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Він наголосив, що Сили оборони України адекватно відповідають ворогу, і це видно з втрат окупантів.

Також Волошин повідомив, що минулої доби на напрямку було знищено близько 130 російських окупантів, 1 танк, 6 бронемашин, 3 артилерійські системи, 9 автомобілів і 6 одиниць спеціальної техніки. А також 35 укриттів разом із ворогом,

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