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Новини Війна
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Лінія активного фронту збільшилася. На нашому боці перевага у кількості і якості бомберів та FPV-дронів, - Сирський

Сирський відвідав позиції на сході України

Головнокомандувач ЗСУ Сирський, який тиждень провів на Сході, повідомив про ситуацію на Покровському напрямку. Цей напрямок потребує забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook, про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що тиждень працював на Східному фронт: побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

Головнокомандувач висловив вдячність солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які несуть чи не весь тягар активних боїв.

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Сирський відвідав позиції на сході України

За словами Сирського, скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника.

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Покровський напрямок

Складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії.

Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv-дронів.

Попри посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

Сирський відвідав позиції на сході України

Мета роботи Головнокомандувача 

Мета моєї роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій.

На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є:

  • комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями.
  • забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника.

"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", - наголосив Сирський.

По приїзду приступили до реалізації пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил, що дасть нам певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.

"Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою", - зауважив Сирський.

Також читайте: За червень втрати ворога склали: 33713 окупантів, 352 танки, 589 ББМ, - Генштаб

Також Головнокомандувач повідомив про нову заплановану зустріч  з командирами підрозділів БПЛА щодо обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.

Автор: 

Генштаб ЗС (6763) бойові дії (4059) Сирський Олександр (642)


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Топ коментарі
+8
Пане Сирський , при всій повазі , але закінчуйте з примусовою мобілізацією всіх під ряд .Сотні тисяч військових сидять в тилу , ще і додатково формуєте 10 бригад для захисту Києва ( ???) Тих кого наловите фронт не втримають ! Отямтеся !
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02.07.2024 19:58 Відповісти
+7
"На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є:
комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. "

Попередніх вмотивованих через добвограйство та за посадки в низині вбили, треба нових "вмотивованих" наловити. З 16-го числа цим і займуться... Ніби вони в нас нескінченні.
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02.07.2024 19:15 Відповісти
+5
То для Вас вони - кацапи, а для нього, - сваі братушкі.
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02.07.2024 20:42 Відповісти
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Краще б Красногорівкою переживав(((
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02.07.2024 19:06 Відповісти
ото ж бо.Ставить таких самих м'ясирських,яким є він сам.І треба подивитися не тільки на саму Красногорівку,а й на північ,і південь,схоже,бригаді доведеться драпати з Красногорівки,щоби не потрапити в котел.Про можливий котел Алла Мартинюк у квітні писала,а тепер загроза стає реальністю
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02.07.2024 19:17 Відповісти
"На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є:
комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. "

Попередніх вмотивованих через добвограйство та за посадки в низині вбили, треба нових "вмотивованих" наловити. З 16-го числа цим і займуться... Ніби вони в нас нескінченні.
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02.07.2024 19:15 Відповісти
Ніби зараз не ловлять. з 16го хіба ще штрафувати почнуть, для кращої мотиації. І створення справжніх штрафбатів.
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02.07.2024 20:30 Відповісти
Перевага?Точно???Хто має виход на Дмитра Вовнянка,зайдіть у Печеру Дракона і запитайте,правду сирок каже чи ні
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02.07.2024 19:19 Відповісти
Невже мульйон дронів від хрінпіду навезли?
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02.07.2024 19:45 Відповісти
Щось на ціх фото Сирьскій з поглядом - а де це я, і що від мене потребують? Немає рядом кукловода дерамака, ось це недоразуміння з поглядом без мозоку і предстало перед суспільством.
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02.07.2024 19:52 Відповісти
Пане Сирський , при всій повазі , але закінчуйте з примусовою мобілізацією всіх під ряд .Сотні тисяч військових сидять в тилу , ще і додатково формуєте 10 бригад для захисту Києва ( ???) Тих кого наловите фронт не втримають ! Отямтеся !
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02.07.2024 19:58 Відповісти
Які в тебе інши пропозиції, га стратег? Може північний корейців замість наших сцикунів наймати???
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03.07.2024 09:37 Відповісти
Переможний ти наш... Нам би з таким головкомом хоча б на цих позиціях утриматись...
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02.07.2024 20:00 Відповісти
Не схоже, що він бере інформацію з Зомбомарафону. Тоді він на ньому працює.
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02.07.2024 20:01 Відповісти
Так після таких заїздів, як правило, ЗСУ втрачає території. Ось і вчора, виявляється, було допущено прорив ворога в районі Стельмахівки на 1,5км, біля с.Макіївка на 0,5км, почалася безпосередня ьитва на околицях Торецька, ворог просунувся на 2км від Євгенівки і Невельського в напрямку на Покровськ, а в Часовому бої вже близько центру міста.

Пригадую, що і ... Та ще катастрофа ходяча
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02.07.2024 20:15 Відповісти
я не навів ссиль, ссорі, це звідси: https://www.youtube.com/watch?v=0LN57uE8py4 https://www.youtube.com/watch?v=0LN57uE8py4

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02.07.2024 20:20 Відповісти
В довбня все у порядку,здає кацапам населені пункти один за одним.
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02.07.2024 20:20 Відповісти
То для Вас вони - кацапи, а для нього, - сваі братушкі.
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02.07.2024 20:42 Відповісти
Коли офіцерів та сержантів *********** в бусики, весело буде з мотивацією в новостворених підрозділах... нічого так і не хоче вчити історію, а дальше стають на ті самі совкові граблі
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02.07.2024 21:33 Відповісти
А де ви шановний пропонуєте брати вояків в ЗСУ? Може у вас є інши пропозиції? Ви може думаєте що тіх кого *********** самі добровільно йдуть до ТЦК??? Шо ж ви там за історію пишете??? Може бравого вояка Швейка згадали і як він від армії косив??? От патріоти, я .бу…..хто замість тебе буде Неню захищати, га сцикло???
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03.07.2024 09:30 Відповісти
О ще одне совкове сцикло... самі то чого не у війську....

По історії якщо командири не мотивовані то їхні підрозділи не боєздатні і погано виконують задачі, треба залучати якимись бонусами а не палкою... Якщо сержанту буде на все пох... тому що його заштовхали в бус, то і його підрозділ не виконає задачу а просто здасть позиції... тому що він має підібрати ключі до підлеглих, щоб мотивувати їх

Про офіцерів і їх пох... зм через те що їх насильно мобілізують просто мовчу, це елементарна математика
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03.07.2024 11:49 Відповісти
А що вже міліон дронів від найшашличнішого долетів? А я то думаю де подівся міліард дерев, а ви красунчики з них настругали)))
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03.07.2024 08:49 Відповісти
Линия активного фронта скоро расширится Сумской, Черниговской и Житомирской областями. Читайте сообщения наших Западных партнёров, предупреждения Пентагона и разведданные ЦРУ о реальном вторжении со стороны северных границ Украины.
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03.07.2024 08:57 Відповісти
Таня Филимонова, дай сцылу на разведданные ЦРУ. Эта секретная инфа у вас в Ольгино что автоматически рассекречивается? И про Пентагон ты тоже также гавно на вентилятор? Ну и Когда ждать расширения? Что там ваш главный рашистский ипсошник вангует по этому поводу
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03.07.2024 09:35 Відповісти
Якесь ху.ове планування вищого керівництва .як тільки десь відбувається ротація підрозділів так зразу втрати та захоплення території ворогом.
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03.07.2024 09:55 Відповісти
Просто інших засобів уражень, немає. Бо на бригаду, дають 20-30 мін 120мм
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03.07.2024 10:03 Відповісти
Запам'ятайте один раз і назавжди, тільки український народ захищає Україну, а чиновники усіх рівнів разом з поліціянтами, прокурорами ніякого відношення до цього не мають.
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03.07.2024 10:36 Відповісти
 
 