Лінія активного фронту збільшилася. На нашому боці перевага у кількості і якості бомберів та FPV-дронів, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Сирський, який тиждень провів на Сході, повідомив про ситуацію на Покровському напрямку. Цей напрямок потребує забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook, про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він розповів, що тиждень працював на Східному фронт: побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.
Головнокомандувач висловив вдячність солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які несуть чи не весь тягар активних боїв.
За словами Сирського, скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника.
Покровський напрямок
Складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії.
Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv-дронів.
Попри посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.
На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.
Мета роботи Головнокомандувача
Мета моєї роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій.
На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є:
- комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями.
- забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника.
"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", - наголосив Сирський.
По приїзду приступили до реалізації пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил, що дасть нам певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.
"Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою", - зауважив Сирський.
Також Головнокомандувач повідомив про нову заплановану зустріч з командирами підрозділів БПЛА щодо обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.
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комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. "
Попередніх вмотивованих через добвограйство та за посадки в низині вбили, треба нових "вмотивованих" наловити. З 16-го числа цим і займуться... Ніби вони в нас нескінченні.
Пригадую, що і ... Та ще катастрофа ходяча
По історії якщо командири не мотивовані то їхні підрозділи не боєздатні і погано виконують задачі, треба залучати якимись бонусами а не палкою... Якщо сержанту буде на все пох... тому що його заштовхали в бус, то і його підрозділ не виконає задачу а просто здасть позиції... тому що він має підібрати ключі до підлеглих, щоб мотивувати їх
Про офіцерів і їх пох... зм через те що їх насильно мобілізують просто мовчу, це елементарна математика