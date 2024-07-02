Лінія активного фронту збільшилася. На нашому боці перевага у кількості і якості бомберів та FPV-дронів, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Сирський, який тиждень провів на Сході, повідомив про ситуацію на Покровському напрямку. Цей напрямок потребує забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook, про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він розповів, що тиждень працював на Східному фронт: побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом.

Головнокомандувач висловив вдячність солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які несуть чи не весь тягар активних боїв.

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За словами Сирського, скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де воїни 95 десантно-штурмової бригади героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника.

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Покровський напрямок

Складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії.

Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv-дронів.

Попри посилення наших підрозділів резервами, цей напрямок потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

Мета роботи Головнокомандувача

Мета моєї роботи, як і раніше, полягає у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, оперативному вирішенні проблемних питань без бюрократичних процедур, вивченні бойового досвіду наших військ та впровадження його в процес підготовки військовослужбовців та підрозділів, а також надання дієвої допомоги командирам у плануванні та веденні бойових дій.

На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є:

комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями.

забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника.

"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", - наголосив Сирський.

По приїзду приступили до реалізації пропозицій щодо удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил, що дасть нам певні переваги в оперативності та якості надання медичної допомоги.

"Ще одним важливим напрямком змін є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою", - зауважив Сирський.

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Також Головнокомандувач повідомив про нову заплановану зустріч з командирами підрозділів БПЛА щодо обміну досвідом з питань застосування та подальшого розвитку цього перспективного виду зброї.