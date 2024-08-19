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Новини Війна
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На Покровському напрямку - важкі бої. Робиться все необхідне для захисту Торецька, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про важкі бої на Покровському напрямку Донеччини.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька.

Досягаємо нових результатів на Курщині, маємо поповнення обмінного фонду", - зазначив головком.

Читайте: Є чергове поповнення обмінного фонду на Курщині: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Автор: 

Донецька область (8374) Сирський Олександр (601)


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Топ коментарі
+8
Нічого не робилося протягом двох років по захисту цих міст. Все влада розуміла, все брехала наріду на шмарафоні і відосах, на яких бородатий, хрипливий і брехливий просрочений малорос розповідав про все побудоване і відразу війська будуть в них відведені для збереження їх життів і зупинки ворога. Де фортифікації, як у кацапів, майже підземні поселення? Як вам не соромно зрадники і злочинці, мало того, що не виробляли своєї зброї за 5 років, так складували західні так, щоб ворог міг її знищити і нічого не зробили по фортифікаціях, розікравши 38 мільярдів, а часткового для замилення очей, побудувавши щось дороге і нікому не потрібне.
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19.08.2024 13:34
+7
Мало - помало відступаєм - вони ж на Покровську не зупиняться
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19.08.2024 13:21
+7
https://x.com/EricHurtmann Eric Hurtmann

Я так і не розумію, де ті бетонні лінії оборони на які постійно їздять високопосадовці і сам Зеленський ?
Населені пункти здаються пачками бо ліній оборони не побудовано.
Може хоч на кордоні Дніпровщини щось забетоновано?
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19.08.2024 13:48
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Ну все, той все. Просто в іншому місці роблять більше.
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19.08.2024 13:20 Відповісти
Мало - помало відступаєм - вони ж на Покровську не зупиняться
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19.08.2024 13:21 Відповісти
Навступні Констянтинівка та Дружківка.
Або вони зараз терміново вкопують бетонні доти в землю у нормальних місцях, або за місяць ворог буде біля них, і через три місяці їх чекатиме доля Бахмута.
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19.08.2024 14:48 Відповісти
Треба якось чурок кацапських зупинити і знищити.
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19.08.2024 13:26 Відповісти
Короче, сняли самые боеспособные части с самого проблемного направления и отправили пополнять обменный фонд. Нормальный обмен намечается: мы у них возьмём 300 кацапов, а они у нас Торецк.
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19.08.2024 13:33 Відповісти
дві з трьох частин признгачені для нападу та контратак, а не захисту, до твого відома.
Питання по квітах в Покровську. Якби було вкопано пару десятків дотів - розібрати їх було б не так легко.
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19.08.2024 14:51 Відповісти
Нічого не робилося протягом двох років по захисту цих міст. Все влада розуміла, все брехала наріду на шмарафоні і відосах, на яких бородатий, хрипливий і брехливий просрочений малорос розповідав про все побудоване і відразу війська будуть в них відведені для збереження їх життів і зупинки ворога. Де фортифікації, як у кацапів, майже підземні поселення? Як вам не соромно зрадники і злочинці, мало того, що не виробляли своєї зброї за 5 років, так складували західні так, щоб ворог міг її знищити і нічого не зробили по фортифікаціях, розікравши 38 мільярдів, а часткового для замилення очей, побудувавши щось дороге і нікому не потрібне.
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19.08.2024 13:34 Відповісти
Так замінив вже Залужного генералісімус у військовій справі Боневтік. Він мабуть закінчив військові академії і добре розбирається у військовій справі, як нарід 73% у політиці, привівши до влади своїх могильщиків, проросійське, малороське, мародерне кодло. У кадрів Боневтіка немає патріотів, там або з даунбасу, родичі якого мають бути в "ДНР" і воювати проти України, або з російським паспортом і родичами чи бізнесом на росії.
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19.08.2024 13:51 Відповісти
Після Покровського буде Торецьк, все вже зрозуміло.
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19.08.2024 13:44 Відповісти
Після Покровська буде Павлоград. Чекаю, коли пропагандони із шмарафона запустять чергову кричалку "Павлоград фортеця", "далі ворога не пропустимо".
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19.08.2024 13:53 Відповісти
до речі, на місці Палограду я б теж почав чухатися вирити пару окопів та вбудувати всього десяток нормальних дотів глибоко в землю - і питання безпеки надовго вирішене
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19.08.2024 15:03 Відповісти
Якщо людині довго не бити по їб**лу, йому починає здаватися, що він військовий експерт.

(с) Сунь Цзи "Мистецтво війни" 487 р. до н.
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19.08.2024 13:46 Відповісти
https://x.com/EricHurtmann Eric Hurtmann

Я так і не розумію, де ті бетонні лінії оборони на які постійно їздять високопосадовці і сам Зеленський ?
Населені пункти здаються пачками бо ліній оборони не побудовано.
Може хоч на кордоні Дніпровщини щось забетоновано?
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19.08.2024 13:48 Відповісти
Дніпро понадіявся шо Донбас встоіть
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19.08.2024 13:53 Відповісти
Там не тільки в укріпленнях справа, так їх або немає, або збудовані там де неможливо тримати оборону, багато скарг в соцмережах що військові риють окопи вручну...

Але найбільш вагомий фактор який наразі немає чим вирішити це 3000 кабів в місяць, перевага в артилерії 1 до 5 та велика кількість ударних беспілотників Ланцет і Куб у орків... вони просто зносять техніку і позиції дистанційно а потім уже йдуть спроби зачищати живою силою.... це головна причина втрат і в результаті відступу з позицій
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19.08.2024 14:28 Відповісти
Зермаки НЕ хочуть забезпечити військових снарядами.
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZW2AfWTTLkBwQzJeWyjh8_gA8E14sTrO2HRZcywg7GJSFK9Qe3gge6o3CWPuzF9yP-t1q2y0yIEWjNYr_IJ-wGE83GSGAYP-R01U7iCB7M-EakkyQv20qFjJI4qYi_9cvZAugKf1OPnJthrQPyTxb62&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZW2AfWTTLkBwQzJeWyjh8_gA8E14sTrO2HRZcywg7GJSFK9Qe3gge6o3CWPuzF9yP-t1q2y0yIEWjNYr_IJ-wGE83GSGAYP-R01U7iCB7M-EakkyQv20qFjJI4qYi_9cvZAugKf1OPnJthrQPyTxb62&__tn__=%2CO%2CP-R

Я шокований діями нашого МО.

Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.

Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.

Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.

Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.

А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.

Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.

Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
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19.08.2024 14:46 Відповісти
Черговий пройо..., від зебілосирника, зато ми там курську волость майже захопили... Шапіто...
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19.08.2024 14:05 Відповісти
Покровський напрямок скоро може стати Павлоградським. Або навіть Дніпровським. Зате буде "обмінний фонд"...
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19.08.2024 14:06 Відповісти
Зате на Курщині наступаємо ,он вчора аж три села зайняли . І взагалі кому прийшло в голову зняти з фронту наші елітні частини і перекинути їх на Курщину ,щоб вони там за строковиками ганялись по лісосмугах.
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19.08.2024 14:28 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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19.08.2024 14:30 Відповісти
(с) Дружківка та Констянтинівка, перевірте чи всі квіти посаджені. У вас є місяць, причому відлік вже почався! Або можете терміново всім містом копати окопи, вкопати десяток нормальних бетонних дотів (це дешево насправді), помагати військовим.
Ну або вас чекатиме доля Бахмута.
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19.08.2024 14:43 Відповісти


Caption: Two people to the right of me are dumb motherfuckers.
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19.08.2024 14:49 Відповісти
Навіщо згадувати про Курськ, якщо через два тижні не буде Покровська.
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19.08.2024 16:46 Відповісти
 
 