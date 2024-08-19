На Покровському напрямку - важкі бої. Робиться все необхідне для захисту Торецька, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про важкі бої на Покровському напрямку Донеччини.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На Покровському напрямку тривають важкі бої. Сили оборони також роблять все необхідне для захисту Торецька.



Досягаємо нових результатів на Курщині, маємо поповнення обмінного фонду", - зазначив головком.

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