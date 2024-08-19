На Покровском направлении – тяжелые бои. Делается все необходимое для защиты Торецка, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелых боях на Покровском направлении Донецкой области.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Силы обороны также делают все необходимое для защиты Торецка.



Достигаем новых результатов на Курщине, имеем пополнение обменного фонда", - отметил главком.

Читайте: Есть очередное пополнение обменного фонда на Курщине: Зеленский заслушал доклад Сырского