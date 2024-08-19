На Покровском направлении – тяжелые бои. Делается все необходимое для защиты Торецка, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелых боях на Покровском направлении Донецкой области.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Силы обороны также делают все необходимое для защиты Торецка.
Достигаем новых результатов на Курщине, имеем пополнение обменного фонда", - отметил главком.
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+8 Анатолий К #427424
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+7 Алла Новосад #194524
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Або вони зараз терміново вкопують бетонні доти в землю у нормальних місцях, або за місяць ворог буде біля них, і через три місяці їх чекатиме доля Бахмута.
Питання по квітах в Покровську. Якби було вкопано пару десятків дотів - розібрати їх було б не так легко.
(с) Сунь Цзи "Мистецтво війни" 487 р. до н.
Я так і не розумію, де ті бетонні лінії оборони на які постійно їздять високопосадовці і сам Зеленський ?
Населені пункти здаються пачками бо ліній оборони не побудовано.
Може хоч на кордоні Дніпровщини щось забетоновано?
Але найбільш вагомий фактор який наразі немає чим вирішити це 3000 кабів в місяць, перевага в артилерії 1 до 5 та велика кількість ударних беспілотників Ланцет і Куб у орків... вони просто зносять техніку і позиції дистанційно а потім уже йдуть спроби зачищати живою силою.... це головна причина втрат і в результаті відступу з позицій
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZW2AfWTTLkBwQzJeWyjh8_gA8E14sTrO2HRZcywg7GJSFK9Qe3gge6o3CWPuzF9yP-t1q2y0yIEWjNYr_IJ-wGE83GSGAYP-R01U7iCB7M-EakkyQv20qFjJI4qYi_9cvZAugKf1OPnJthrQPyTxb62&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai
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Я шокований діями нашого МО.
Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.
Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.
Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.
Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.
А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.
Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.
Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
Ну або вас чекатиме доля Бахмута.
Caption: Two people to the right of me are dumb motherfuckers.