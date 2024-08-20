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Новости Война
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Сырский: Линия активных боевых действий на фронте составляет 1040 км

Сирський: Лінія активних бойових дій на фронті становить 1040 кілометрів

По состоянию на сейчас длина линии активных боевых действий на фронте составляет 1040 километров.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью почти 1040 км", - сказал главком ВСУ.

Также, по его словам, украинские воины закрывают участки государственной границы с РФ, Беларусью и Молдовой на участке 2393 км.

Сырский отметил, что сейчас основные усилия Вооруженных сил Украины сосредотачиваются на удержании занимаемых рубежей и недопущении продвижения противника вглубь территории, а также нанесении максимальных потерь захватчикам и восстановлении утраченного положения.

По словам главкома, в Донецкой области враг, используя преимущество в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается выйти на административные границы области. А на севере Харьковской области оккупанты хотят создать буферную зону. Кроме того, россияне пытаются продвигаться на Лиманском, Донецком и Покровском направлениях.

В частности, на Покровском направлении враг стремится завладеть участком автомобильной дороги Константиновка - Покровск, чтобы максимально нарушить логистическое сообщение Сил обороны.

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На севере продолжаются обстрелы Сумской и Черниговской областей. Также там захватчики ведут диверсионную деятельность.

Рассказал Сырский и о ситуации на фронте на юге Украины. По его словам, обстановка в Запорожской и Херсонской областях напряженная, но контролируемая.

Враг пытается продвигаться на Ореховском направлении, однако в целом Вооруженными силами не допущено потерь ключевых рубежей.

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Автор: 

ВСУ (6565) Александр Сырский (580)


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давай ще в Бурунді захватим два забитих села, та й твої кацапи вже коло Дніпра будть
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20.08.2024 18:06 Ответить
Станом на зараз довжина лінії активних бойових дій на фронті становить 1040 кілометрів

Досягнення?
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20.08.2024 18:07 Ответить
Мало. Потрібно ще пару тисяч. Як там Воронеж і Ростов поживають. Може замахнутися на Кубань?
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20.08.2024 18:11 Ответить
Так українців не вистачить .
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20.08.2024 18:27 Ответить
Молдовою? А не час вже поставити крапку там з придніпровйом?
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20.08.2024 18:16 Ответить
Придністровйом
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20.08.2024 18:17 Ответить
Не буде
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20.08.2024 19:51 Ответить
 
 