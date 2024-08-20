Сырский: Линия активных боевых действий на фронте составляет 1040 км

По состоянию на сейчас длина линии активных боевых действий на фронте составляет 1040 километров.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью почти 1040 км", - сказал главком ВСУ.

Также, по его словам, украинские воины закрывают участки государственной границы с РФ, Беларусью и Молдовой на участке 2393 км.

Сырский отметил, что сейчас основные усилия Вооруженных сил Украины сосредотачиваются на удержании занимаемых рубежей и недопущении продвижения противника вглубь территории, а также нанесении максимальных потерь захватчикам и восстановлении утраченного положения.

По словам главкома, в Донецкой области враг, используя преимущество в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается выйти на административные границы области. А на севере Харьковской области оккупанты хотят создать буферную зону. Кроме того, россияне пытаются продвигаться на Лиманском, Донецком и Покровском направлениях.

В частности, на Покровском направлении враг стремится завладеть участком автомобильной дороги Константиновка - Покровск, чтобы максимально нарушить логистическое сообщение Сил обороны.

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На севере продолжаются обстрелы Сумской и Черниговской областей. Также там захватчики ведут диверсионную деятельность.

Рассказал Сырский и о ситуации на фронте на юге Украины. По его словам, обстановка в Запорожской и Херсонской областях напряженная, но контролируемая.

Враг пытается продвигаться на Ореховском направлении, однако в целом Вооруженными силами не допущено потерь ключевых рубежей.

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