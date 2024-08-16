Ситуация в Курской области не изменила позицию США по дальнобойным ударам вглубь России, - Пентагон

США не изменили своей позиции относительно разрешения на использование западного оружия для дальнобойных ударов внутри России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы предоставили украинцам возможности, и работали с украинцами над установлением этих параметров. И они не изменились", - сказала Сингх.

Лучший способ для украинских военных быть эффективными на поле боя - объединить возможности, предоставленные различными партнерами, добавила она.

"Вы должны помнить, это не только Соединенные Штаты, это коалиция стран, которые объединяются, предоставляя оружие, средства и поддержку Украине. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого они могут быть эффективными на поле боя, - это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это не обязательно произойдет, нанося дальние глубокие удары внутри России", - заявила Сингх.

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Представительница Пентагона вместе с тем отметила, что США продолжают учитывать возможность эскалации со стороны россиян, несмотря на то, что серьезного ответа РФ на вторжение украинцев на российскую территорию не было.

"Конечно, мы обеспокоены эскалацией. То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не сможет или не ответит в будущем. И это то, что администрация всегда взвешивает", - заявила она.