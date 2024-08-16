Ситуація у Курській області не змінила позицію США щодо далекобійних ударів вглиб Росії, - Пентагон
Сполучені Штати не хочуть дозволяти Україні застосовувати ракети ATACMS у Курській області, вважаючи, що краще приберегти їх для ударів по тимчасово окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
"Ми надали українцям можливості, і працювали з українцями над встановленням цих параметрів. І вони не змінилися", - сказала Сінгх.
Найкращий спосіб для українських військових бути ефективними на полі бою - об’єднати можливості, надані різними партнерами, додала вона.
"Ви повинні пам’ятати, це не тільки Сполучені Штати, це коаліція країн, які об’єднуються, надаючи зброю, засоби та підтримку Україні. Ми вважаємо, що найкращий спосіб, за допомогою якого вони можуть бути ефективними на полі бою, — це об’єднати ці можливості разом і продовжувати відкидати російські сили, щоб повернути свою суверенну територію. Це не обов’язково станеться, завдаючи дальніх глибоких ударів усередині Росії", - заявила Сінгх.
Представниця Пентагону разом з тим зазначила, що США продовжують зважати на можливість ескалації з боку росіян, попри те, що серйозної відповіді РФ на вторгнення українців на російську територію не було.
"Звісно, ми стурбовані ескалацією. Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не зможе чи не відповість у майбутньому. І це те, що адміністрація завжди зважує", - заявила вона.
За інформацією CNN, небажання США надати дозвіл для ударів по РФ не в тому, що Вашингтон остерігається ескалації з боку Росії, а в обмеженості запасів цих ракет у Пентагону.
Деякі американські посадовці також висловили занепокоєння тим, що Україна відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курська.
"Це справляє вражає з військової точки зору", – сказав чиновник про Курську операцію.
Але Україна "залучає до неї досить досвідчені війська та не може дозволити собі їх втратити".
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1. Переговори про звільнення "Азовців" проходять вкрай важко. Як каже один з посередників при переговорах - директор ЦРУ, путін вже двічі змінював вимоги. Спочатку він через Наришкіна передав що жодного звільнення "Азовців" не буде. Потім було "Віддамо в обмін на офіцерів ФСБ та кадировців по формулі "один на одного" причому віддадуть тільки тих "Азовців", у кого найменші строки засудження". Позиція Української сторони, зокрема Голови ГУР Буданова - голови нашої переговорної групи - "Або усіх на усіх, або "Азовців" плюс визначених на "жирних" та строковиків". У переговори залучені американці, Катар, вже ОАЕ та Туреччина. Швидкого обміну чекати годі - все йде важко, але, маю надію, все ж наші та американці ***** дотиснуть тим більше що обмінний фонд постійно поповнюється.
2. Щодо анонсованої "Політіко" передачі нам ракет класу "Повітря - земля" до літаків Ф- 16. Принципове рішення про їх передачу було прийняте ще у травні, про це я неодноразово писав, але "поставлено на паузу" - ми відступали, справа йшла до переговорів та до перемир'я. Вдалий наступ у Курську "зняв з паузи" технічні переговори про передачу - останні три тури були вже не по темі передачі. а по темі технічних питань, зокрема надання обладнання до літаків для використання ракет, та - головне - по регламентаціі узгоджень на удари та визначення цілей по яким ці удари дозволено наносити. Рішення про передачу прийняте, останні питання на позавчорашніх переговорах Умерова та Остіна вирішені, ракети буде передано у складі наступних максимум двох пакетів американської допомоги. Передадуть - розповім, якщо дозволять.
3. Президент Байден доручив очільнику Пентагону "повернути практику виділення військової допомоги Україні на рівень двох - трьох пакетів у місяць". .про що проінформовано вище керівництво України. Остін запевнив Умерова у тому, що питання озброєння нових та поповнення озброєння діючих бригад ЗСУ буде вирішено у самий найближчий час.
4. Німці опублікували список озброєнь які вони планують передати Києву. Так от - це не повний список, бо озброєння радянського зразку яке купується за німецькі гроші, частково відновлюється у Німеччині, у цей список не входить. А там теж серйозні об'єми та номенклатура.
5. Коли Кірбі радив путіну "забиратися під три чорти" АП Байдена вже мала принципову згоду провідних союзників України надати "максимально можливе швидку та масштабну допомогу у найкоротші строки для збереження ЗСУ наступального імпульсу, його посиленню і, як результат НОВИХ ТА НОВИХ УДАРІВ ЯК ПО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТАК І ПО ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ, сприяти здобуттю Україною сильної позиції на майбутніх мирних переговорах з рф". Найближчим часом слід чекати нової військової допомоги від Держав-союзниць, зокрема Великобританії, Німеччини. Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії та інших. Франція допоможе трохи пізніше - там свої післявиборчі урядові проблеми, але Макрон принципово згоден з позицією США та інших важковаговиків.
6. Нове керівництво Великобританії досі проти використання ракет "Сторм Шедоу" по території рф. Але. На післязавтра заплановані переговори між Держсекретарем США та очільником МЗС Великобританії і є шанс на вирішення цього питання на користь України. Чекаємо, побачимо.
Про перебіг переговорів щодо мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі розповім післязавтра. Є проміжні результати, вірогідні домовленості, але не факт. Побачимо.
Тримайтеся. Ця осінь повинна вирішити якщо не підсумок війни. то її проміжний результат. Легко не буде, але до кінця "гарячої війни" залишилося небагато. Витримаємо.
союзники заинтересованы в медленном угасании россии,
следует свои ракеты создавать ...
І всі забувають, що є ще одна сторона цієї херні. А саме - ЕрЗе. Вже не згадую про те, як 2020-го і 2021-го ними було згорнуто українську ракетну програму... Загострю на тому, що це ЕрЗе веде перемовини з союзниками і про отримання їхньої відповідної зброї, і про дозволи, і, взагалі - про озброєння ЗСУ, та й про ті ж самі переговори про вступ в НАТО, в Євросоюз! І як веде? - а ніяк!; результат - наочно!
Давайте не забувати і про другу сторону цієї монети!
https://t.me/PresidentPoroshenko/10252 Петро Порошенко, вчора :
В етері британського телеканалу SkyNews на їх прохання прокоментував військову операцію Збройних сил України на території російської федерації.
Військова операція в Курській області - це чітка демонстрація того, що путін розуміє лише мову сили. Я не відповідаю на запитання, як довго наші війська там перебуватимуть чи як далеко просунуться. Але це крок до визволення української території. Це крок до припинення війни. Для цього нам необхідні сильні українські Збройні Сили, посилення санкцій та зброя від міжнародних партнерів.
Маю прохання до британських партнерів: дозвольте використання британської зброї, включно з ракетами Storm Shadow, проти законних цілей на території рф.
Ми діємо відповідно до норм міжнародного права, і ви не знайдете жодної іншої нації у світі, яка прагне миру більше, ніж ми.
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При кожній ліпшій першій нагоді Порох з командою нагадують про поточну ситуацію і просять суспільство і владу союзників за зброю, і за межі її застосування! Ось так, а не так, як ЕрЗе! Почитайте про його зустрічі з іноземними партнерами - там про таке - ні слова!