Ситуація у Курській області не змінила позицію США щодо далекобійних ударів вглиб Росії, - Пентагон

Сполучені Штати не хочуть дозволяти Україні застосовувати ракети ATACMS у Курській області, вважаючи, що краще приберегти їх для ударів по тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Ми надали українцям можливості, і працювали з українцями над встановленням цих параметрів. І вони не змінилися", - сказала Сінгх.

Найкращий спосіб для українських військових бути ефективними на полі бою - об’єднати можливості, надані різними партнерами, додала вона.

"Ви повинні пам’ятати, це не тільки Сполучені Штати, це коаліція країн, які об’єднуються, надаючи зброю, засоби та підтримку Україні. Ми вважаємо, що найкращий спосіб, за допомогою якого вони можуть бути ефективними на полі бою, — це об’єднати ці можливості разом і продовжувати відкидати російські сили, щоб повернути свою суверенну територію. Це не обов’язково станеться, завдаючи дальніх глибоких ударів усередині Росії", - заявила Сінгх.

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Представниця Пентагону разом з тим зазначила, що США продовжують зважати на можливість ескалації з боку росіян, попри те, що серйозної відповіді РФ на вторгнення українців на російську територію не було.

"Звісно, ми стурбовані ескалацією. Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не зможе чи не відповість у майбутньому. І це те, що адміністрація завжди зважує", - заявила вона.

За інформацією CNN, небажання США надати дозвіл для ударів по РФ не в тому, що Вашингтон остерігається ескалації з боку Росії, а в обмеженості запасів цих ракет у Пентагону.

Деякі американські посадовці також висловили занепокоєння тим, що Україна відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курська.

"Це справляє вражає з військової точки зору", – сказав чиновник про Курську операцію.

Але Україна "залучає до неї досить досвідчені війська та не може дозволити собі їх втратити".