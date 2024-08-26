УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11622 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
20 966 38

HIMARS накриває російський полігон на східному напрямку двома ракетами M30A1. ВIДЕО

Український екіпаж американського РСЗВ HIMARS влучив у групу окупантів, яка проводила вишкіл на одному із полігонів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удару було завдано двома ракетами M30A1

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ M142 HIMARS завдає ударів ракетами GMLRS та ATACMS по ворожих понтонних переправах на Курщині. ВIДЕО

M30A1 - боєголовка (AW) корегованої GMLRS. На відміну від M30, касетні бойові елементи замінені вольфрамовими кульками для ураження площі без нерозірваних боєприпасів. Виготовляється з 2015 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракета "HIMARS" прямим влучання знищує ЗРК "Бук" поблизу окупованого Токмака. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) полігон (279) HIMARS (307)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
нічого нового
продажні ліліпутінські журналісти вчергове бачать фронт через Атлантичний океан
показати весь коментар
26.08.2024 16:14
+11
Жалко, шо не кассета.
показати весь коментар
26.08.2024 16:22
+10
багато ракових клітин згоріло
показати весь коментар
26.08.2024 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нічого нового
продажні ліліпутінські журналісти вчергове бачать фронт через Атлантичний океан
показати весь коментар
26.08.2024 16:14 Відповісти
звичайно США допомагали вводити в Курську область сили ЗСУ
Там же з моменту введення - працює Старлінк, що до того не працював на територіх буферної *********
показати весь коментар
26.08.2024 16:32 Відповісти
США ніяк не могли допомагати вводити, бо дізнались про операцію вже після введення і надавати розвіддані почали вже після введення.
показати весь коментар
26.08.2024 17:12 Відповісти
Ага, об этом написано в интернете!
показати весь коментар
26.08.2024 18:12 Відповісти
Про Старлінк читала? Ще раз - ЗСУ працює на Старлінк - спеціально для ЗСУ Маск розширив зону покриття Старлінк на територію Курської області.
Ось тобі відповідь чи знав Маск і чи знали США.
НА карті покриття старлінк ДО ВВЕДЕННЯ в Курську область - буферна ********* ВІДСУТНЯ.
показати весь коментар
26.08.2024 18:35 Відповісти
як би знав маск, то знав би і авен/мошкович, то відповідно знали б і в кремлі.
показати весь коментар
27.08.2024 03:46 Відповісти
Де ж ви, путінськи шмари, беретись тут.
показати весь коментар
26.08.2024 16:43 Відповісти
Адміни, вже не цікаво читати форум з повідомленнями типу Безмозглої
показати весь коментар
26.08.2024 16:46 Відповісти
"Учеба наближеННая до бАєвой абстановки"...
показати весь коментар
26.08.2024 16:12 Відповісти
багато ракових клітин згоріло
показати весь коментар
26.08.2024 16:14 Відповісти
Жалко, шо не кассета.
показати весь коментар
26.08.2024 16:22 Відповісти
"Тяжело в ученіі - легко в гробу".
показати весь коментар
26.08.2024 16:23 Відповісти
Нажаль підари врятувалися ...
показати весь коментар
26.08.2024 16:26 Відповісти
Я на мене, дарма витратили ракети. Їм би по засобам ППО, РЕБ, артилерії. А м'яса у ***** хоч греблю гати, ніяких хаймарсів не напасешся.
показати весь коментар
26.08.2024 16:28 Відповісти
А раптом там знакові цілі - мільчаков якийсь чи генерал з інспекцією.
показати весь коментар
26.08.2024 16:51 Відповісти
Нє, дозвольте з вами не погодитися. В них закінчується мʼясо. Доказом того є величезні одноразові виплати, щоб заманити на контракт. І то, з поповненням в них проблеми. А мобілізацію робити боїться. А дурних іти на смерть все менше і менше.
Окрім того, зважте на ту обставину, шо армія рашки може нормально воювати тільки тоді, коли в особовому складі і артилерії у них трьохкратна перевага. Коли перевага починає ставати хочаб двохкратною, то зʼявляються новини, шо 8 наших штурмовиків беруть в полон 16 їхніх.
показати весь коментар
26.08.2024 16:53 Відповісти
НЕ КАЖІТЬ МАЯЧНІ, М'ЯСА У НИХ НІКОЛИ НЕ ЗАКІНЧИЬСЯ, ЗА ДУЖЕ ВЕЛИКА #404, ПЛЮС ПІДРОСТАЮТЬ ОРКИ КОЖЕН МІСЯЦЬ.
показати весь коментар
27.08.2024 11:09 Відповісти
ДО КАПСЛОКА ЩЕ ЖИРНИЙ ШРИФТ ВЛЮЧАТИ ТРЕБА!!!!!! І ПОБІЛЬШЕ ЗНАКІВ ОКЛИКУ!!!!!!
показати весь коментар
27.08.2024 11:13 Відповісти
і тим не менше, якщо 2,5 роки назад москалі окуповували десятки тисяч квадратних км. ЗА ТИЖДЕНЬ під час початку наступу, рік назад міста брали вже місяцями, то сьогодні найбільше, що москаль може - це забирати по декілька сіл в тиждень, де немає жодних укріплень і спротиву. Тобто їх наступальний потенціал впав на порядки!
показати весь коментар
27.08.2024 13:13 Відповісти
засоби артилерії чи РЕБ робити пару місяців, а нове мʼясо вирощувати - мінімум 18 років.
показати весь коментар
26.08.2024 17:14 Відповісти
Іноземні найманці, населення ТОТ, іммігранти, власна глубінка.
показати весь коментар
27.08.2024 09:24 Відповісти
А ви вже там? Чи теж з дивану?
показати весь коментар
27.08.2024 09:23 Відповісти
В M30A1 - боеголовке (AW) шарики из карбида вольфрама а не из вольфрама. Из вольфрама для них довольно жирно будет..
показати весь коментар
26.08.2024 16:31 Відповісти
Та ну... Трохи пилюкою притрусило. Розбіглися як миші.
показати весь коментар
26.08.2024 16:33 Відповісти
Після цієї вольфрамової "пилюки не виживає майже ніхто.
показати весь коментар
26.08.2024 17:15 Відповісти
Вы не видели всех уцелевших, что разбежались?
показати весь коментар
27.08.2024 11:52 Відповісти
Які переваги у карбіда вольфрама ?
показати весь коментар
26.08.2024 16:34 Відповісти
Він робить з кацапів сито.
показати весь коментар
26.08.2024 17:31 Відповісти
такі ж самі як високовуглецевої сталі...тільки твердіше...
головки металорізального інструменту...твердіше хіба що бор або діамант

Победи́т - обобщённое название в СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B твёрдых сплавов ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, Т15К6[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 1521 день ], состоящих на 90 % из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 карбида вольфрама в качестве твёрдой фазы, 10 % https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82 кобальта в качестве связующей фазы и небольшого количества https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4 углерода . Обладая высокой твёрдостью (80-90 по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0 шкале Роквелла (шкала А, HRA)), применяются при изготовлении различного режущего инструмента - как в виде напайных и вставных пластин различной формы, так и цельного твердосплавного инструмента.

Инструмент на основе спечённого карбида вольфрама начали использовать в середине 1920-х годов в Германии. В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР победит впервые был изготовлен в 1929 г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82#cite_note-1 [1]

При создании используется метод https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F порошковой металлургии : мелкодисперсные порошки карбида вольфрама и связующего кобальта перемешиваются и затем прессуются в соответствующих формах. Спрессованные изделия спекаются при температуре, близкой к температуре плавления связующего металла.
показати весь коментар
26.08.2024 20:28 Відповісти
Треба ще було вакуумною бонбой полiрнуть.
показати весь коментар
26.08.2024 19:58 Відповісти
ТРОХИ НЕ ЗРОЗУМІЛО В КОГО І ВЩО ПОЦІЛИЛИ? МЕТА БУЛА ЗНИЩИТИ ТРАНСПОРТ ЧИ ЖИВУ СИЛУ?
показати весь коментар
27.08.2024 11:06 Відповісти
Живую силу внутри транспорта
показати весь коментар
27.08.2024 14:38 Відповісти
 
 