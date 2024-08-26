HIMARS накриває російський полігон на східному напрямку двома ракетами M30A1. ВIДЕО

Український екіпаж американського РСЗВ HIMARS влучив у групу окупантів, яка проводила вишкіл на одному із полігонів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удару було завдано двома ракетами M30A1

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M30A1 - боєголовка (AW) корегованої GMLRS. На відміну від M30, касетні бойові елементи замінені вольфрамовими кульками для ураження площі без нерозірваних боєприпасів. Виготовляється з 2015 року.

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