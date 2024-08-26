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Бойцы 46-й ОАэМБр отразили вражеский штурм и уничтожили две МТЛБ оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали отражение российского штурма. Десантники "минуснули" как технику, так и живую силу противника. Дотла сгорели заполненные пехотой две МТЛБ россиян.

Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пограничники уничтожили 4 склада боекомплекта и 3 автомобиля врага в районе Кременной. ВИДЕО

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штурм (520) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58)


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Дякую вам котики!
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26.08.2024 18:23 Ответить
З точки зору Холлівуда - той Махх, що без мозку...
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26.08.2024 18:54 Ответить
Мінуснули без матів - Дяка 46-тій! Фаріон була б у захваті!
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26.08.2024 18:57 Ответить
👍
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27.08.2024 14:23 Ответить
 
 