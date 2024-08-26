Бойцы 46-й ОАэМБр отразили вражеский штурм и уничтожили две МТЛБ оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали отражение российского штурма. Десантники "минуснули" как технику, так и живую силу противника. Дотла сгорели заполненные пехотой две МТЛБ россиян.
Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
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