Бойцы 46-й ОАэМБр отразили вражеский штурм и уничтожили две МТЛБ оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады показали отражение российского штурма. Десантники "минуснули" как технику, так и живую силу противника. Дотла сгорели заполненные пехотой две МТЛБ россиян.

Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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