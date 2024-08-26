Воїни 92 ОШБр знищили російську РСЗВ "Град" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", якою противник обстрілював Харківщину з Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

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