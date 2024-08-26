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Воїни 92 ОШБр знищили російську РСЗВ "Град" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", якою противник обстрілював Харківщину з Бєлгородської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

Дивіться: Окупант здався у полон нашим бійцям для того, щоб його не ліквідували російські дрони-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Kudi petuhi pabezhali ? 🤔
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26.08.2024 21:17 Відповісти
Молодці. Тільки це не впливає на загальну ситуацію. Подібні новини оманливі. І кому як не Бутусову про це знати.
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26.08.2024 21:37 Відповісти
А хто буде кормити диваннi батальони?
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26.08.2024 22:03 Відповісти
Гарноюче.
Кром за кроком Україна рухається до перемоги.
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26.08.2024 23:31 Відповісти
Молодці! Знищуйте побільше ворогів
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27.08.2024 03:21 Відповісти
 
 