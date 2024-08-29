Бійці підрозділу "BULAVA" дроном-камікадзе атакували укриття з окупантом. ВIДЕО
Бійці підрозділу "BULAVA" за допомогою дрона "Дикий Шершень" ліквідували російського загарбника в укритті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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