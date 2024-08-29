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Бійці підрозділу "BULAVA" дроном-камікадзе атакували укриття з окупантом. ВIДЕО

Бійці підрозділу "BULAVA" за допомогою дрона "Дикий Шершень" ліквідували російського загарбника в укритті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ліквідація (3920) Дикі шершні (231)


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Більше срати не буде
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29.08.2024 09:31 Відповісти
Дуже технічно, високий клас пілотування!
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29.08.2024 10:00 Відповісти
Добра робота Українців, якісна і невідворотня!!
На московії, ще одна виплата, БЛИСНУЛА !! Цю цю, Рябко!
Орк-убивця, «заблукав в землі України!!
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29.08.2024 16:51 Відповісти
 
 