Воїни Січеславської бригади влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали, як знищують окупантів східніше Новогродівки на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Пруть як зомбі без перестану і краю не видно того хаосу, який там відбувається...", - додали у публікації.
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показати весь коментар01.09.2024 10:12 Відповісти Мені подобається 0
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