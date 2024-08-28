Воїни Січеславської бригади влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали, як знищують окупантів східніше Новогродівки на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Пруть як зомбі без перестану і краю не видно того хаосу, який там відбувається...", - додали у публікації.

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів. ВIДЕО