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Воїни Січеславської бригади влучними скидами боєприпасів нищать російських загарбників на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показали, як знищують окупантів східніше Новогродівки на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Пруть як зомбі без перестану і краю не видно того хаосу, який там відбувається...", - додали у публікації.

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

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ліквідація (3920) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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Эти спиленные участки посадок - настоящие золотые жилы из 200-ых и 300-ых.
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01.09.2024 10:12 Відповісти
 
 