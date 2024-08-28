Воины Сичеславской бригады меткими сбросами боеприпасов уничтожают российских захватчиков на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали, как уничтожают оккупантов восточнее Новогродовки в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Прут, как зомби, непрерывно, и края не видно того хаоса, который там происходит..." - добавили в публикации.
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показать весь комментарий01.09.2024 10:12 Ответить Мне нравится 0
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