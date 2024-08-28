РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4425 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 918 1

Воины Сичеславской бригады меткими сбросами боеприпасов уничтожают российских захватчиков на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали, как уничтожают оккупантов восточнее Новогродовки в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState на своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Прут, как зомби, непрерывно, и края не видно того хаоса, который там происходит..." - добавили в публикации.

Читайте также: Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия, – Генштаб

Автор: 

ликвидация (3538) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эти спиленные участки посадок - настоящие золотые жилы из 200-ых и 300-ых.
показать весь комментарий
01.09.2024 10:12 Ответить
 
 