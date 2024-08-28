Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия, – Генштаб
Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях. Также на определенных отрезках фронта украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения. В настоящее время произошло 182 боевых столкновения.
Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы Украины
Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 516 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.
23 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 21 атаку. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.
На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.
Боевые действия на востоке
Враг четыре раза штурмовыми действиями пытался теснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Продолжаются бои.
На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Григорьевки, а также без авиаподдержки в районах Ивановского и Клещиевки.
На Торецком направлении, где оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы, 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.
Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на Покровском направлении. Здесь в течение этих суток агрессор 59 раз атаковал наши позиции. В районах Новогродовки и Гродовки состоялась более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям.
На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. В основном бои продолжаются возле Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.
Обстановка на юге
На Времевском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.
На Ореховском направлении отражены два штурма российских захватчиков, неподалеку Работино и Новоданиловки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.
Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.
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Але в нас Суджа, тому всім пофіг, навіть якщо завтра ворог вже почне бої за сам Покровськ
Який Маріуполь, Мелітополь? Ситуація складніша за 2023 рік, то з якого дива зараз щось вийде? (літаків нема, снарядів нема, мотивованих людей нема).
Ми Донеччину втрачаємо. Якого біса ви цитуєте безпричинний над оптимістичний прогноз. Щоб ще більше зневірити, коли не збудеться ?
- ворог перекинув мінімум резервів , хоча всі очікували іншого
- ми вже вперлись в російську оборону
- наші втрати в техніці 5 до 1 згідно osint. П'ять до одного!
- не взято під контроль жодного міста крім суджі, жодного важливого об'єкту
- балістика з курської області - щодня по декілька разів
У ніч проти 1 вересня 2024 року невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ.
воно не любить непозитивні новини.
давайте, кращ,е про кацапські нафтобази, та про комендатуру в суджі.
З місць повідомляють про бої в районі дачних ділянок на східній околиці міста.".
Немає боєкомплекту? Чи немає наказу?
Вугледарський напрямок.
Противник зайняв решту ротного опорного пункту РОП) і просунувся вздовж траси О0532 на ділянці шириною до 1.76 км.
📍47.8116259, 37.3465989
Покровський напрямок.
Селище Мемрик перейшло під контроль супротивника.
У районі Селидового та Михайлівки продовжуються активні бойові дії.
Південна та центральна частини Новогродівки під контролем російських військ. Бої продовжуються на північній околиці та за шахту № 1/3 «Новогродівська».
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Донецька та Заводська.
Торецьке напрямок.
На захід від Залізного ЗСУ атакували позицію противника в південній частині електропідстанції «Центральна-330» (ворожа присутність в цій зоні).
📍48.362826, 37.861443
На південь від Торецька дроноводи ЗСУ атакували російську піхоту на території садового товариства «Шахтар» (сіра зона, обстановка на уточненні).
📍48.384156, 37.879619
📍48.384374, 37.884297
За три дні здали Новогродівку. Чотири місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку. Оборонних фортифікаційних споруд немає. Зебіл бреше, а сам тихо здає країну.