Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия, – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях. Также на определенных отрезках фронта украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения. В настоящее время произошло 182 боевых столкновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 516 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.

23 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 21 атаку. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.

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Боевые действия на востоке

Враг четыре раза штурмовыми действиями пытался теснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Григорьевки, а также без авиаподдержки в районах Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы, 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на Покровском направлении. Здесь в течение этих суток агрессор 59 раз атаковал наши позиции. В районах Новогродовки и Гродовки состоялась более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям.

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На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. В основном бои продолжаются возле Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.

Обстановка на юге

На Времевском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отражены два штурма российских захватчиков, неподалеку Работино и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

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