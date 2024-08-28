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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия, – Генштаб

Нічне зведення Генштабу 28 серпня

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях. Также на определенных отрезках фронта украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения. В настоящее время произошло 182 боевых столкновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 516 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.

23 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 21 атаку. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.

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Боевые действия на востоке

Враг четыре раза штурмовыми действиями пытался теснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Григорьевки, а также без авиаподдержки в районах Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы, 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на Покровском направлении. Здесь в течение этих суток агрессор 59 раз атаковал наши позиции. В районах Новогродовки и Гродовки состоялась более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям.

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На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. В основном бои продолжаются возле Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.

Обстановка на юге

На Времевском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отражены два штурма российских захватчиков, неподалеку Работино и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 611 190 человек (+1090 за сутки), 368 самолетов, 8568 танков, 17 522 артсистемы, 16 681 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Генштаб ВС (6229) боевые действия (3985) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+9
Напруженою? Та це ***** повна.

Але в нас Суджа, тому всім пофіг, навіть якщо завтра ворог вже почне бої за сам Покровськ
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28.08.2024 23:08
+7
настільки вдала курська операція, що:
- ворог перекинув мінімум резервів , хоча всі очікували іншого
- ми вже вперлись в російську оборону
- наші втрати в техніці 5 до 1 згідно osint. П'ять до одного!
- не взято під контроль жодного міста крім суджі, жодного важливого об'єкту
- балістика з курської області - щодня по декілька разів
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29.08.2024 00:58
+5
не смійте, такого, зе!гундосу, казати!
воно не любить непозитивні новини.
давайте, кращ,е про кацапські нафтобази, та про комендатуру в суджі.
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28.08.2024 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Напруженою? Та це ***** повна.

Але в нас Суджа, тому всім пофіг, навіть якщо завтра ворог вже почне бої за сам Покровськ
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28.08.2024 23:08 Ответить
"Зараз противник перебуває в стані стратегічної невизначеності. З одного боку ворог, за інерцією, змушений воювати на Донеччині, але не може передбачити нашого наступного кроку. Вже точаться розмови, що наступний удар буде в Крим. Не факт, що нічого не станеться на Куп'янському напрямку. Щось може статися в напрямку Волноваха-Маріуполь, щось може статися на напрямку Мелітополь-Бердянськ. Противник розгублений, він не знає, де зосередити свої резерви. Тому Курська операція дуже, на мою думку, вдало і вчасно проведена, створивши ось таку невизначеність для ворога". (C)
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29.08.2024 00:44 Ответить
Треба бути прагматиками: який Крим? Телепортом там опиниться ЗСУ?

Який Маріуполь, Мелітополь? Ситуація складніша за 2023 рік, то з якого дива зараз щось вийде? (літаків нема, снарядів нема, мотивованих людей нема).

Ми Донеччину втрачаємо. Якого біса ви цитуєте безпричинний над оптимістичний прогноз. Щоб ще більше зневірити, коли не збудеться ?
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29.08.2024 00:53 Ответить
настільки вдала курська операція, що:
- ворог перекинув мінімум резервів , хоча всі очікували іншого
- ми вже вперлись в російську оборону
- наші втрати в техніці 5 до 1 згідно osint. П'ять до одного!
- не взято під контроль жодного міста крім суджі, жодного важливого об'єкту
- балістика з курської області - щодня по декілька разів
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29.08.2024 00:58 Ответить
На росіян чекала тривожна ніч.

У ніч проти 1 вересня 2024 року невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ.
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01.09.2024 07:42 Ответить
Він зазначав, попри те що росія не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, проте ворог більше Не Може маневрувати Резервами, як раніше. Завдяки цьому на інших напрямках відчувається ослаблення ворожого тиску. За словами Сирського, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися Джерело:
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09.09.2024 07:12 Ответить
не смійте, такого, зе!гундосу, казати!
воно не любить непозитивні новини.
давайте, кращ,е про кацапські нафтобази, та про комендатуру в суджі.
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28.08.2024 23:10 Ответить
@ "Селидове. Противник атакує маневреними групами із району шахти «Котляревська».
З місць повідомляють про бої в районі дачних ділянок на східній околиці міста.".
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28.08.2024 23:10 Ответить
Та, трясця, зрозуміло. Розв'язка драми все ближче...
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28.08.2024 23:11 Ответить
Чому Україна не бʼє по кацапських флангах-виступах -- північному, з боку Костянтинівки, і південному, з боку Вугледара?

Немає боєкомплекту? Чи немає наказу?
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28.08.2024 23:14 Ответить
Сірський це засланий путінський казачек і тчк
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28.08.2024 23:14 Ответить
А як же цей "засланий путінський казачек" командував відбиттям Харківщини наприкінці 22-го ? Невже то так ***** тоді наказало ?
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29.08.2024 00:31 Ответить
І як завжди абсолютно несподівано ті беруть у кільце і наступають.
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28.08.2024 23:20 Ответить
@ "Зведення на 28 серпня:

Вугледарський напрямок.
Противник зайняв решту ротного опорного пункту РОП) і просунувся вздовж траси О0532 на ділянці шириною до 1.76 км.
📍47.8116259, 37.3465989

Покровський напрямок.
Селище Мемрик перейшло під контроль супротивника.
У районі Селидового та Михайлівки продовжуються активні бойові дії.
Південна та центральна частини Новогродівки під контролем російських військ. Бої продовжуються на північній околиці та за шахту № 1/3 «Новогродівська».
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Донецька та Заводська.

Торецьке напрямок.
На захід від Залізного ЗСУ атакували позицію противника в південній частині електропідстанції «Центральна-330» (ворожа присутність в цій зоні).
📍48.362826, 37.861443
На південь від Торецька дроноводи ЗСУ атакували російську піхоту на території садового товариства «Шахтар» (сіра зона, обстановка на уточненні).
📍48.384156, 37.879619
📍48.384374, 37.884297
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28.08.2024 23:32 Ответить
Кажуть там реальна жопорізка😱
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29.08.2024 00:14 Ответить
Не напруженою, а близькою до катастрофи🤬
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29.08.2024 01:18 Ответить
Ситуація напружена, але контрольована. Президент провів Ставку, заслухав доповіді, дав доручення. Для стабілізації ситуації вживаються стабілізаційні заходи зі стабілізації. Президент звернувся до західних партнерів із закликом. Сильно, потужно.
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29.08.2024 03:42 Ответить
Опа, наступив час для нових блискучих та генітальних військових операцій від потужного наріка вови та його ганчірки шуріка,можливо прийдеться там задіяти навіть самого татарова,щоб повбивав вже всіх без розбору ,а не тільки чеченців, і наступила нарешті перемога.
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29.08.2024 06:04 Ответить
Абсолютний провал на фронті. Здають міста з населенням мінімум 150 тисяч осіб. Захопили території курщини з населенням 5 тисяч. Різниця є чи не так.
За три дні здали Новогродівку. Чотири місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку. Оборонних фортифікаційних споруд немає. Зебіл бреше, а сам тихо здає країну.
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29.08.2024 07:52 Ответить
 
 