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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля, - Генштаб

Нічне зведення Генштабу 28 серпня

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках. Також, на визначених відтинках фронту, українські підрозділи проводили активні дії для покращення свого положення. На даний час відбулося 182 бойових зіткнення.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, 61 авіаудар, скинувши при цьому 66 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 516 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців.

23 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів, Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно.

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Бойові дії на Сході

Ворог чотири рази штурмовими діями намагаються витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Григорівки, в також, без авіапідтримки, у районах Іванівського і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 20 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 59 разів атакував наші позиції. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 - пораненими. Знищено три автомобіля та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям.

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На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них продовжуються. В основному бої тривають біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки і Георгіївки. Зазнають втрат.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6524) бойові дії (3731) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+9
Напруженою? Та це ***** повна.

Але в нас Суджа, тому всім пофіг, навіть якщо завтра ворог вже почне бої за сам Покровськ
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28.08.2024 23:08
+7
настільки вдала курська операція, що:
- ворог перекинув мінімум резервів , хоча всі очікували іншого
- ми вже вперлись в російську оборону
- наші втрати в техніці 5 до 1 згідно osint. П'ять до одного!
- не взято під контроль жодного міста крім суджі, жодного важливого об'єкту
- балістика з курської області - щодня по декілька разів
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29.08.2024 00:58
+5
не смійте, такого, зе!гундосу, казати!
воно не любить непозитивні новини.
давайте, кращ,е про кацапські нафтобази, та про комендатуру в суджі.
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28.08.2024 23:10
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Напруженою? Та це ***** повна.

Але в нас Суджа, тому всім пофіг, навіть якщо завтра ворог вже почне бої за сам Покровськ
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28.08.2024 23:08 Відповісти
"Зараз противник перебуває в стані стратегічної невизначеності. З одного боку ворог, за інерцією, змушений воювати на Донеччині, але не може передбачити нашого наступного кроку. Вже точаться розмови, що наступний удар буде в Крим. Не факт, що нічого не станеться на Куп'янському напрямку. Щось може статися в напрямку Волноваха-Маріуполь, щось може статися на напрямку Мелітополь-Бердянськ. Противник розгублений, він не знає, де зосередити свої резерви. Тому Курська операція дуже, на мою думку, вдало і вчасно проведена, створивши ось таку невизначеність для ворога". (C)
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29.08.2024 00:44 Відповісти
Треба бути прагматиками: який Крим? Телепортом там опиниться ЗСУ?

Який Маріуполь, Мелітополь? Ситуація складніша за 2023 рік, то з якого дива зараз щось вийде? (літаків нема, снарядів нема, мотивованих людей нема).

Ми Донеччину втрачаємо. Якого біса ви цитуєте безпричинний над оптимістичний прогноз. Щоб ще більше зневірити, коли не збудеться ?
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29.08.2024 00:53 Відповісти
настільки вдала курська операція, що:
- ворог перекинув мінімум резервів , хоча всі очікували іншого
- ми вже вперлись в російську оборону
- наші втрати в техніці 5 до 1 згідно osint. П'ять до одного!
- не взято під контроль жодного міста крім суджі, жодного важливого об'єкту
- балістика з курської області - щодня по декілька разів
показати весь коментар
29.08.2024 00:58 Відповісти
На росіян чекала тривожна ніч.

У ніч проти 1 вересня 2024 року невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ.
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01.09.2024 07:42 Відповісти
Він зазначав, попри те що росія не перекинула з Покровського району багато військ, за винятком однієї бригади морської піхоти, проте ворог більше Не Може маневрувати Резервами, як раніше. Завдяки цьому на інших напрямках відчувається ослаблення ворожого тиску. За словами Сирського, кількість артилерійських обстрілів та інтенсивність наступальних дій знизилися Джерело:
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09.09.2024 07:12 Відповісти
не смійте, такого, зе!гундосу, казати!
воно не любить непозитивні новини.
давайте, кращ,е про кацапські нафтобази, та про комендатуру в суджі.
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28.08.2024 23:10 Відповісти
@ "Селидове. Противник атакує маневреними групами із району шахти «Котляревська».
З місць повідомляють про бої в районі дачних ділянок на східній околиці міста.".
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28.08.2024 23:10 Відповісти
Та, трясця, зрозуміло. Розв'язка драми все ближче...
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28.08.2024 23:11 Відповісти
Чому Україна не бʼє по кацапських флангах-виступах -- північному, з боку Костянтинівки, і південному, з боку Вугледара?

Немає боєкомплекту? Чи немає наказу?
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28.08.2024 23:14 Відповісти
Сірський це засланий путінський казачек і тчк
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28.08.2024 23:14 Відповісти
А як же цей "засланий путінський казачек" командував відбиттям Харківщини наприкінці 22-го ? Невже то так ***** тоді наказало ?
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29.08.2024 00:31 Відповісти
І як завжди абсолютно несподівано ті беруть у кільце і наступають.
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28.08.2024 23:20 Відповісти
@ "Зведення на 28 серпня:

Вугледарський напрямок.
Противник зайняв решту ротного опорного пункту РОП) і просунувся вздовж траси О0532 на ділянці шириною до 1.76 км.
📍47.8116259, 37.3465989

Покровський напрямок.
Селище Мемрик перейшло під контроль супротивника.
У районі Селидового та Михайлівки продовжуються активні бойові дії.
Південна та центральна частини Новогродівки під контролем російських військ. Бої продовжуються на північній околиці та за шахту № 1/3 «Новогродівська».
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Донецька та Заводська.

Торецьке напрямок.
На захід від Залізного ЗСУ атакували позицію противника в південній частині електропідстанції «Центральна-330» (ворожа присутність в цій зоні).
📍48.362826, 37.861443
На південь від Торецька дроноводи ЗСУ атакували російську піхоту на території садового товариства «Шахтар» (сіра зона, обстановка на уточненні).
📍48.384156, 37.879619
📍48.384374, 37.884297
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28.08.2024 23:32 Відповісти
Кажуть там реальна жопорізка😱
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29.08.2024 00:14 Відповісти
Не напруженою, а близькою до катастрофи🤬
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29.08.2024 01:18 Відповісти
Ситуація напружена, але контрольована. Президент провів Ставку, заслухав доповіді, дав доручення. Для стабілізації ситуації вживаються стабілізаційні заходи зі стабілізації. Президент звернувся до західних партнерів із закликом. Сильно, потужно.
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29.08.2024 03:42 Відповісти
Опа, наступив час для нових блискучих та генітальних військових операцій від потужного наріка вови та його ганчірки шуріка,можливо прийдеться там задіяти навіть самого татарова,щоб повбивав вже всіх без розбору ,а не тільки чеченців, і наступила нарешті перемога.
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29.08.2024 06:04 Відповісти
Абсолютний провал на фронті. Здають міста з населенням мінімум 150 тисяч осіб. Захопили території курщини з населенням 5 тисяч. Різниця є чи не так.
За три дні здали Новогродівку. Чотири місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку. Оборонних фортифікаційних споруд немає. Зебіл бреше, а сам тихо здає країну.
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29.08.2024 07:52 Відповісти
 
 