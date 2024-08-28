Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля, - Генштаб
Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках. Також, на визначених відтинках фронту, українські підрозділи проводили активні дії для покращення свого положення. На даний час відбулося 182 бойових зіткнення.
Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Російські обстріли України
Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, 61 авіаудар, скинувши при цьому 66 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 516 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців.
23 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів, Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.
На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно.
Бойові дії на Сході
Ворог чотири рази штурмовими діями намагаються витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Тривають бої.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Григорівки, в також, без авіапідтримки, у районах Іванівського і Кліщіївки.
На Торецькому напрямку, де окупанти 20 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.
Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 59 разів атакував наші позиції. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 - пораненими. Знищено три автомобіля та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям.
На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них продовжуються. В основному бої тривають біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки і Георгіївки. Зазнають втрат.
Обстановка на Півдні
На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.
На Оріхівському напрямку відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.
Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в нас Суджа, тому всім пофіг, навіть якщо завтра ворог вже почне бої за сам Покровськ
Який Маріуполь, Мелітополь? Ситуація складніша за 2023 рік, то з якого дива зараз щось вийде? (літаків нема, снарядів нема, мотивованих людей нема).
Ми Донеччину втрачаємо. Якого біса ви цитуєте безпричинний над оптимістичний прогноз. Щоб ще більше зневірити, коли не збудеться ?
- ворог перекинув мінімум резервів , хоча всі очікували іншого
- ми вже вперлись в російську оборону
- наші втрати в техніці 5 до 1 згідно osint. П'ять до одного!
- не взято під контроль жодного міста крім суджі, жодного важливого об'єкту
- балістика з курської області - щодня по декілька разів
У ніч проти 1 вересня 2024 року невідомі безпілотники атакували Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську, Курську та Московську області РФ.
воно не любить непозитивні новини.
давайте, кращ,е про кацапські нафтобази, та про комендатуру в суджі.
З місць повідомляють про бої в районі дачних ділянок на східній околиці міста.".
Немає боєкомплекту? Чи немає наказу?
Вугледарський напрямок.
Противник зайняв решту ротного опорного пункту РОП) і просунувся вздовж траси О0532 на ділянці шириною до 1.76 км.
📍47.8116259, 37.3465989
Покровський напрямок.
Селище Мемрик перейшло під контроль супротивника.
У районі Селидового та Михайлівки продовжуються активні бойові дії.
Південна та центральна частини Новогродівки під контролем російських військ. Бої продовжуються на північній околиці та за шахту № 1/3 «Новогродівська».
У Гродівці тривають важкі бої вздовж вулиць Донецька та Заводська.
Торецьке напрямок.
На захід від Залізного ЗСУ атакували позицію противника в південній частині електропідстанції «Центральна-330» (ворожа присутність в цій зоні).
📍48.362826, 37.861443
На південь від Торецька дроноводи ЗСУ атакували російську піхоту на території садового товариства «Шахтар» (сіра зона, обстановка на уточненні).
📍48.384156, 37.879619
📍48.384374, 37.884297
За три дні здали Новогродівку. Чотири місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку. Оборонних фортифікаційних споруд немає. Зебіл бреше, а сам тихо здає країну.