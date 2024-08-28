Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках. Також, на визначених відтинках фронту, українські підрозділи проводили активні дії для покращення свого положення. На даний час відбулося 182 бойових зіткнення.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, 61 авіаудар, скинувши при цьому 66 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 516 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців.

23 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів, Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно.

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Бойові дії на Сході

Ворог чотири рази штурмовими діями намагаються витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Тривають бої.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Григорівки, в також, без авіапідтримки, у районах Іванівського і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 20 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 59 разів атакував наші позиції. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 - пораненими. Знищено три автомобіля та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям.

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На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні - на цей час доби зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них продовжуються. В основному бої тривають біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки і Георгіївки. Зазнають втрат.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

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