Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 611 190 осіб (+1090 за добу), 368 літаків, 8568 танків, 17 522 артсистеми, 16 681 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 611 190 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 611190 (+1090) осіб,

танків - 8568 (+5) од,

бойових броньованих машин - 16681 (+14) од,

артилерійських систем - 17522 (+27) од,

РСЗВ - 1174 (+1) од,

засоби ППО - 938 (+1) од,

літаків - 368 (+1) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14348 (+94),

крилаті ракети - 2553 (+6),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 23654 (+41) од,

спеціальна техніка - 2950 (+6)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.