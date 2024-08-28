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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 611 190 осіб (+1090 за добу), 368 літаків, 8568 танків, 17 522 артсистеми, 16 681 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 611 190 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 611190 (+1090) осіб,
  • танків - 8568 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 16681 (+14) од,
  • артилерійських систем - 17522 (+27) од,
  • РСЗВ - 1174 (+1) од,
  • засоби ППО - 938 (+1) од,
  • літаків - 368 (+1) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14348 (+94),
  • крилаті ракети - 2553 (+6),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23654 (+41) од,
  • спеціальна техніка - 2950 (+6)

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6570) ліквідація (3920) знищення (7235)


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Топ коментарі
+17
Минув 3843 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1090! чумардосів за день.
Відбитий повторний масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 611 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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28.08.2024 08:34
+10
Ці кляті москалі колись закінчаться ?
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28.08.2024 08:04
+10
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28.08.2024 08:37
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Это все фуйня в операции осфобожэения русского населения на территориях, которых не осталось после освобождения. Или уже это другая операция по обороне от натовских захватчиков от русских земель...
В любом случае нужно держаться и рожать новых военов
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28.08.2024 07:56 Відповісти
кацапська байка - "рожать новых военов" - типовий ссср-ский наратив - "мальчик-будущий солдат, женщина-рожалка будущего солдата"
Друже - "рожать новых военов" - НЕМОЖЛИВО - можна народити БУДУЩОГО солдата - бо солдат не гриб - спочатку требе 18 !!! років його виховувати - потім 2 роки навчати.
Особливо це проблемно для вимираючої російської нації.
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28.08.2024 12:42 Відповісти
Лаптєльот це добре.
Вперше за два місяці наземка менше сотні за добу.
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28.08.2024 07:59 Відповісти
Ці кляті москалі колись закінчаться ?
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28.08.2024 08:04 Відповісти
через 383 роки
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28.08.2024 08:28 Відповісти
???
ліквідація кацапні йде 200 000 в рік - тоді 383 х 200 000 = 76 мільйонів .... Ахаха
Друже - збавляй кусок хвоста - ах ти шутнік - заткнув за пояс навіть чай лахмат 🤣
https://www.youtube.com/watch?v=9N0_Br6t_Go По оцінкам еспертів - того ж Милова:
ВСЬОГО ПРИДАТНИХ воювати десь - 2-4 млн. кацапів на данний час.
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28.08.2024 12:52 Відповісти
а решта? я вважаю потрібно утилізувати 99% 😁
бо знову полізуть рано чи пізно
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28.08.2024 14:58 Відповісти
Минув 3843 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1090! чумардосів за день.
Відбитий повторний масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 611 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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28.08.2024 08:34 Відповісти
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28.08.2024 08:37 Відповісти
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
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28.08.2024 08:35 Відповісти
демілітарізація ссср-а проходить успішно - такий план Вищих Сил.
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28.08.2024 12:58 Відповісти
І літачок! 💛💙

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
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28.08.2024 08:38 Відповісти
Закінчаться. Якщо не буде нової хвилі безкоштовної мобілізації, то ще до осінніх холодів.
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28.08.2024 08:39 Відповісти
До осінніх - холодів 100% НЕ БУДЕ.
Бо на мобілізацію потрібен час - це не однодневна акція.
мобіків треба призвати, сортувати, одягнути, взути, найти для них збро, навіть вишколити - це не один день, не тиждень - а декілька місяців.
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28.08.2024 12:56 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/155653 Оперативний ЗСУ, 28 Aug, 08:23

https://uk.tgstat.com/channel/@operativnoZSU

‼️Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення (прим. найбільша к-сть за весь час війни), - Генштаб Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку - тут відбулось 55 бойових зіткнень, також противник був активним на Куп'янському, Торецькому та Курахівському напрямках.
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28.08.2024 08:57 Відповісти
 
 