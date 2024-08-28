Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 611 190 осіб (+1090 за добу), 368 літаків, 8568 танків, 17 522 артсистеми, 16 681 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 611 190 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 611190 (+1090) осіб,
- танків - 8568 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 16681 (+14) од,
- артилерійських систем - 17522 (+27) од,
- РСЗВ - 1174 (+1) од,
- засоби ППО - 938 (+1) од,
- літаків - 368 (+1) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14348 (+94),
- крилаті ракети - 2553 (+6),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23654 (+41) од,
- спеціальна техніка - 2950 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
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+10 Сергій Малецький
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+10 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.08.2024 08:37
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В любом случае нужно держаться и рожать новых военов
Друже - "рожать новых военов" - НЕМОЖЛИВО - можна народити БУДУЩОГО солдата - бо солдат не гриб - спочатку требе 18 !!! років його виховувати - потім 2 роки навчати.
Особливо це проблемно для вимираючої російської нації.
Вперше за два місяці наземка менше сотні за добу.
ліквідація кацапні йде 200 000 в рік - тоді 383 х 200 000 = 76 мільйонів .... Ахаха
Друже - збавляй кусок хвоста - ах ти шутнік - заткнув за пояс навіть чай лахмат 🤣
https://www.youtube.com/watch?v=9N0_Br6t_Go По оцінкам еспертів - того ж Милова:
ВСЬОГО ПРИДАТНИХ воювати десь - 2-4 млн. кацапів на данний час.
бо знову полізуть рано чи пізно
102! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1090! чумардосів за день.
Відбитий повторний масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 611 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
Бо на мобілізацію потрібен час - це не однодневна акція.
мобіків треба призвати, сортувати, одягнути, взути, найти для них збро, навіть вишколити - це не один день, не тиждень - а декілька місяців.
https://uk.tgstat.com/channel/@operativnoZSU
‼️Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення (прим. найбільша к-сть за весь час війни), - Генштаб Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку - тут відбулось 55 бойових зіткнень, також противник був активним на Куп'янському, Торецькому та Курахівському напрямках.