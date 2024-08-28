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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 611 190 человек (+1090 за сутки), 368 самолетов, 8568 танков, 17 522 артсистемы, 16 681 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 611 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 611 190 (+1090) человек,
  • танков - 8568 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин - 16 681 (+14) единица,
  • артиллерийских систем - 17 522 (+27) единицы,
  • РСЗО - 1174 (+1) единицы,
  • средств ПВО - 938 (+1) единицы,
  • самолетов - 368 (+1) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 348 (+94) единиц,
  • крылатых ракет - 2553 (+6) единицы,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 654 (+41) единицы,
  • специальной техники - 2950 (+6) единиц.

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6271) ликвидация (3536) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+17
Минув 3843 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1090! чумардосів за день.
Відбитий повторний масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 611 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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28.08.2024 08:34
+10
Ці кляті москалі колись закінчаться ?
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28.08.2024 08:04
+10
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28.08.2024 08:37
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Это все фуйня в операции осфобожэения русского населения на территориях, которых не осталось после освобождения. Или уже это другая операция по обороне от натовских захватчиков от русских земель...
В любом случае нужно держаться и рожать новых военов
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28.08.2024 07:56 Ответить
кацапська байка - "рожать новых военов" - типовий ссср-ский наратив - "мальчик-будущий солдат, женщина-рожалка будущего солдата"
Друже - "рожать новых военов" - НЕМОЖЛИВО - можна народити БУДУЩОГО солдата - бо солдат не гриб - спочатку требе 18 !!! років його виховувати - потім 2 роки навчати.
Особливо це проблемно для вимираючої російської нації.
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28.08.2024 12:42 Ответить
Лаптєльот це добре.
Вперше за два місяці наземка менше сотні за добу.
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28.08.2024 07:59 Ответить
Ці кляті москалі колись закінчаться ?
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28.08.2024 08:04 Ответить
через 383 роки
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28.08.2024 08:28 Ответить
???
ліквідація кацапні йде 200 000 в рік - тоді 383 х 200 000 = 76 мільйонів .... Ахаха
Друже - збавляй кусок хвоста - ах ти шутнік - заткнув за пояс навіть чай лахмат 🤣
https://www.youtube.com/watch?v=9N0_Br6t_Go По оцінкам еспертів - того ж Милова:
ВСЬОГО ПРИДАТНИХ воювати десь - 2-4 млн. кацапів на данний час.
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28.08.2024 12:52 Ответить
а решта? я вважаю потрібно утилізувати 99% 😁
бо знову полізуть рано чи пізно
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28.08.2024 14:58 Ответить
Минув 3843 день москальсько-української війни.
102! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1090! чумардосів за день.
Відбитий повторний масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 611 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
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28.08.2024 08:34 Ответить
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28.08.2024 08:37 Ответить
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
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28.08.2024 08:35 Ответить
демілітарізація ссср-а проходить успішно - такий план Вищих Сил.
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28.08.2024 12:58 Ответить
І літачок! 💛💙

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
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28.08.2024 08:38 Ответить
Закінчаться. Якщо не буде нової хвилі безкоштовної мобілізації, то ще до осінніх холодів.
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28.08.2024 08:39 Ответить
До осінніх - холодів 100% НЕ БУДЕ.
Бо на мобілізацію потрібен час - це не однодневна акція.
мобіків треба призвати, сортувати, одягнути, взути, найти для них збро, навіть вишколити - це не один день, не тиждень - а декілька місяців.
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28.08.2024 12:56 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/155653 Оперативний ЗСУ, 28 Aug, 08:23

https://uk.tgstat.com/channel/@operativnoZSU

‼️Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення (прим. найбільша к-сть за весь час війни), - Генштаб Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку - тут відбулось 55 бойових зіткнень, також противник був активним на Куп'янському, Торецькому та Курахівському напрямках.
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28.08.2024 08:57 Ответить
 
 