Общие боевые потери РФ с начала войны - около 611 190 человек (+1090 за сутки), 368 самолетов, 8568 танков, 17 522 артсистемы, 16 681 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 611 190 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 611 190 (+1090) человек,
- танков - 8568 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 16 681 (+14) единица,
- артиллерийских систем - 17 522 (+27) единицы,
- РСЗО - 1174 (+1) единицы,
- средств ПВО - 938 (+1) единицы,
- самолетов - 368 (+1) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 348 (+94) единиц,
- крылатых ракет - 2553 (+6) единицы,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 654 (+41) единицы,
- специальной техники - 2950 (+6) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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+17 Qq Qqq #455433
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+10 Сергій Малецький
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+10 Qq Qqq #455433
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В любом случае нужно держаться и рожать новых военов
Друже - "рожать новых военов" - НЕМОЖЛИВО - можна народити БУДУЩОГО солдата - бо солдат не гриб - спочатку требе 18 !!! років його виховувати - потім 2 роки навчати.
Особливо це проблемно для вимираючої російської нації.
Вперше за два місяці наземка менше сотні за добу.
ліквідація кацапні йде 200 000 в рік - тоді 383 х 200 000 = 76 мільйонів .... Ахаха
Друже - збавляй кусок хвоста - ах ти шутнік - заткнув за пояс навіть чай лахмат 🤣
https://www.youtube.com/watch?v=9N0_Br6t_Go По оцінкам еспертів - того ж Милова:
ВСЬОГО ПРИДАТНИХ воювати десь - 2-4 млн. кацапів на данний час.
бо знову полізуть рано чи пізно
102! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1090! чумардосів за день.
Відбитий повторний масований повітряний удар.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 611 000!!! це більше, ніж таке місто, як Іркутськ, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦
Бо на мобілізацію потрібен час - це не однодневна акція.
мобіків треба призвати, сортувати, одягнути, взути, найти для них збро, навіть вишколити - це не один день, не тиждень - а декілька місяців.
https://uk.tgstat.com/channel/@operativnoZSU
‼️Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення (прим. найбільша к-сть за весь час війни), - Генштаб Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку - тут відбулось 55 бойових зіткнень, також противник був активним на Куп'янському, Торецькому та Курахівському напрямках.