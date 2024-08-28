Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб наголосив на необхідності продовжувати постачання зброї Україні, яка протистоїть російській агресії.

Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер Фінляндії наголосив, що найкращий спосіб досягти миру - це продовжувати постачати зброю Україні.

"Така реальність", - сказав Стубб.

Водночас політик не бачить достатніх підстав для відправлення фінської високоточної далекобійної зброї в Україну. Серед причин такого рішення він назвав важливість для Фінляндії оборонятись від свого західного сусіда Росії.

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Загалом, на думку Стубба, становище України покращилося порівняно з весною. Він згадав про наступ ЗСУ на Курську область Росії.

"Україна змогла створити нестабільність у Росії і викликати недовіру до неї. Це завжди добре з точки зору військової стратегії", - заявив президент Фінляндії.

Раніше Стубб заявляв, що Україна може використовувати фінську зброю під час наступу на територію РФ.

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