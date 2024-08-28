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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб наголосив на необхідності продовжувати постачання зброї Україні, яка протистоїть російській агресії.

Про це пише Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер Фінляндії наголосив, що найкращий спосіб досягти миру - це продовжувати постачати зброю Україні.

"Така реальність", - сказав Стубб.

Водночас політик не бачить достатніх підстав для відправлення фінської високоточної далекобійної зброї в Україну. Серед причин такого рішення він назвав важливість для Фінляндії оборонятись від свого західного сусіда Росії.

Читайте також: Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти війну, - президент Фінляндії Стубб

Загалом, на думку Стубба, становище України покращилося порівняно з весною. Він згадав про наступ ЗСУ на Курську область Росії.

"Україна змогла створити нестабільність у Росії і викликати недовіру до неї. Це завжди добре з точки зору військової стратегії", - заявив президент Фінляндії.

Раніше Стубб заявляв, що Україна може використовувати фінську зброю під час наступу на територію РФ.

Читайте також: Час для початку мирних переговорів між Україною та Росією настав, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

зброя (7442) Фінляндія (1299) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+3
найкращий спосіб - колективна відповідальність і знищення того хворого гнома. Ніхто на росії нічого навіть не скаже, ті раби погодяться з усім. Це гидка нація, розсувають ноги перед сильнішими. Дивіться-но , українці лише зайшли в Курську область, а вони вже й українську згадали і росмовою навіть говорять - мі Україна!Тим собакам найголовніше, щоб їм їсти і пити дали.Таке саме й оточення хворого.
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28.08.2024 17:24
+2
Розсудливість світових політиків вже просто *******!
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28.08.2024 17:21
+2
Не співпадає з формулою Миру Зеленского і ОПешних. Там на першому місці гроші без контролю, бо "українці це заслужили", потім все повинні зробити партнери.
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28.08.2024 17:47
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Розсудливість світових політиків вже просто *******!
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28.08.2024 17:21 Відповісти
Вони не в курсі, що гуртом й батька легше бити..розтягують задоволення - начебто серіал вдома на диванчику з попкорном дивляться..
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28.08.2024 17:23 Відповісти
найкращий спосіб - колективна відповідальність і знищення того хворого гнома. Ніхто на росії нічого навіть не скаже, ті раби погодяться з усім. Це гидка нація, розсувають ноги перед сильнішими. Дивіться-но , українці лише зайшли в Курську область, а вони вже й українську згадали і росмовою навіть говорять - мі Україна!Тим собакам найголовніше, щоб їм їсти і пити дали.Таке саме й оточення хворого.
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28.08.2024 17:24 Відповісти
Здоб ши стубб...
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28.08.2024 17:27 Відповісти
"...важливість для Фінляндії оборонятись від свого західного сусіда Росії",-

це як зрозуміти?
Чому РФ для Суомі на Заході?
Знову гугл-транслейтер?
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28.08.2024 17:32 Відповісти
З яких часів разсія стала Західним сусідом Фінляндії..
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28.08.2024 17:37 Відповісти
Повна перемога буде коли дадуть Б52 !
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28.08.2024 17:42 Відповісти
Не співпадає з формулою Миру Зеленского і ОПешних. Там на першому місці гроші без контролю, бо "українці це заслужили", потім все повинні зробити партнери.
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28.08.2024 17:47 Відповісти
Твои слова да шольцу в уши
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28.08.2024 17:55 Відповісти
А може найкращий спосіб роз'ї...ти агресора і порушника всіх принципів ООН всім світом в пух і прах? Друга світова довела, що це найдієвіший і найшвидший спосіб досягти миру.
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28.08.2024 17:58 Відповісти
Так не тягніть вже кота за хвоста, давайте поскоріше все, і головне не заважайте заборонами і обмеженнями. ВСУ все зроблять самі, а ви готуйтеся до святковання перемоги.
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28.08.2024 18:19 Відповісти
Президент має рацию.
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28.08.2024 18:40 Відповісти
 
 