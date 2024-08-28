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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лучший способ достичь мира – поставлять Украине оружие, - президент Финляндии Стубб

Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю, - президент Фінляндії Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб подчеркнул необходимость продолжать поставки оружия Украине, которая противостоит российской агрессии.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер Финляндии подчеркнул, что лучший способ достичь мира - это продолжать поставлять оружие Украине.

"Такова реальность", - сказал Стубб.

В то же время политик не видит достаточных оснований для отправки финского высокоточного дальнобойного оружия в Украину. Среди причин такого решения он назвал важность для Финляндии обороняться от своего западного соседа России.

Читайте также: Украина должна использовать все средства, чтобы выиграть войну, - президент Финляндии Стубб

В целом, по мнению Стубба, положение Украины улучшилось по сравнению с весной. Он упомянул о наступлении ВСУ на Курскую область России.

"Украина смогла создать нестабильность в России и вызвать недоверие к ней. Это всегда хорошо с точки зрения военной стратегии", - заявил президент Финляндии.

Ранее Стубб заявлял, что Украина может использовать финское оружие во время наступления на территорию РФ.

Читайте также: Время для начала мирных переговоров между Украиной и Россией настало, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

оружие (10202) Финляндия (957) Стубб Александр (79)


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Топ комментарии
+3
найкращий спосіб - колективна відповідальність і знищення того хворого гнома. Ніхто на росії нічого навіть не скаже, ті раби погодяться з усім. Це гидка нація, розсувають ноги перед сильнішими. Дивіться-но , українці лише зайшли в Курську область, а вони вже й українську згадали і росмовою навіть говорять - мі Україна!Тим собакам найголовніше, щоб їм їсти і пити дали.Таке саме й оточення хворого.
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28.08.2024 17:24
+2
Розсудливість світових політиків вже просто *******!
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28.08.2024 17:21
+2
Не співпадає з формулою Миру Зеленского і ОПешних. Там на першому місці гроші без контролю, бо "українці це заслужили", потім все повинні зробити партнери.
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28.08.2024 17:47
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Правила форума Совет форумчан
Розсудливість світових політиків вже просто *******!
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28.08.2024 17:21 Ответить
Вони не в курсі, що гуртом й батька легше бити..розтягують задоволення - начебто серіал вдома на диванчику з попкорном дивляться..
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28.08.2024 17:23 Ответить
найкращий спосіб - колективна відповідальність і знищення того хворого гнома. Ніхто на росії нічого навіть не скаже, ті раби погодяться з усім. Це гидка нація, розсувають ноги перед сильнішими. Дивіться-но , українці лише зайшли в Курську область, а вони вже й українську згадали і росмовою навіть говорять - мі Україна!Тим собакам найголовніше, щоб їм їсти і пити дали.Таке саме й оточення хворого.
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28.08.2024 17:24 Ответить
Здоб ши стубб...
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28.08.2024 17:27 Ответить
"...важливість для Фінляндії оборонятись від свого західного сусіда Росії",-

це як зрозуміти?
Чому РФ для Суомі на Заході?
Знову гугл-транслейтер?
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28.08.2024 17:32 Ответить
З яких часів разсія стала Західним сусідом Фінляндії..
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28.08.2024 17:37 Ответить
Повна перемога буде коли дадуть Б52 !
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28.08.2024 17:42 Ответить
Не співпадає з формулою Миру Зеленского і ОПешних. Там на першому місці гроші без контролю, бо "українці це заслужили", потім все повинні зробити партнери.
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28.08.2024 17:47 Ответить
Твои слова да шольцу в уши
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28.08.2024 17:55 Ответить
А може найкращий спосіб роз'ї...ти агресора і порушника всіх принципів ООН всім світом в пух і прах? Друга світова довела, що це найдієвіший і найшвидший спосіб досягти миру.
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28.08.2024 17:58 Ответить
Так не тягніть вже кота за хвоста, давайте поскоріше все, і головне не заважайте заборонами і обмеженнями. ВСУ все зроблять самі, а ви готуйтеся до святковання перемоги.
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28.08.2024 18:19 Ответить
Президент має рацию.
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28.08.2024 18:40 Ответить
 
 