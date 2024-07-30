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Час для початку мирних переговорів між Україною та Росією настав, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у питанні переговорів між Росією та Україною "досягнуто точки, коли їх потрібно починати". Та назвав  бажання президента України Володимира Зеленського бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стубб заявив в інтерв'ю Le Monde.

Він зазначив, що Україна наразі перебуває у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Сили оборони отримують обладнання та кошти, необхідні для утримання своїх позицій.

"Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги та труднощами Європи в доставленні обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву. За даними нашої розвідки, Росія не просувається вперед, а її втрати ще більші, ніж раніше", - пояснив фінський президент.

Стубб також підкреслив, що потрібно розрізняти можливий дискусійний процес та мир. За його словами, початок перемовин не означає, що обов’язково треба йти на поступки. Він зауважив, що для успіху цього процесу президенту України потрібні чотири елементи.

"Перший стосується територій, які зараз окуповані Росією, і це буде лише його рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, необхідне правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки для відновлення своєї країни", - розповів Стубб.

Президент Фінляндії впевнений, що для досягнення миру країна-агресор повинна вивести свої війська з України, але це не можна розглядати як попередню умову.

"Ми повинні переконати Глобальний Південь, що те, що робить Росія - це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати: "Досить"", - додав політик.

Крім того, Стубб додав, що Китай міг би зробити багато, щоб зупинити бойові дії, оскільки він має "сильну позицію стосовно Росії".

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай підтримує початок перемовин між Україною та РФ, але умови і час ще не настали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти війну, - президент Фінляндії Стубб

Автор: 

Україна (5859) переговори з Росією (1056) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+21
ФІНЛЯНДІЯ ЄДИНА ЕВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА, ЯКА МАЄ ДОСВІД МИРНИХ ПЕРЕГОВОРІВ, ЗА ЯКИМИ ВОНА ВТРАТИЛА ЗНАЧНІ СХІДНІ ТЕРИТОРІЇ.
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30.07.2024 09:07
+15
хто знає матюки на суомі?
пишіть, не стримуйте себе.
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30.07.2024 09:05
+12
Якось дивно. Позиція сильна як ніколи, але кожного дня ворог просувається
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30.07.2024 09:12
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Не було їх століттями і вже не буде.
Через тупих завжди гинуть найкращі. А потім країна чекає можливості відійти від рашки і коли народяться нові патріоти.
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30.07.2024 10:46 Відповісти
Видно десь його орбан вкусив...
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30.07.2024 09:53 Відповісти
..а на час нескінченних перемовин буде нескінченне припинення вогню (звісно, лише Україною) у той час, коли кацапи продовжуватимуть і вогонь і нарощування провокацій з серії "то не ми" з накопиченням свіжого ударного потенціалу армії орків для більш підготовленого нового нападу...
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30.07.2024 09:55 Відповісти
Президент Финляндии Стубб всем показал что он идиот.
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30.07.2024 10:10 Відповісти
То він злякався українського дрона, який долетів на 1800 км в глибину раші, близько до кордону з Фінляндією. А як буде "пєрєльот"?
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30.07.2024 10:23 Відповісти
Єдине, що може покласти край війні, це пряма військова допомога Україні, у якої нема необхідних матеріальних та людських ресурсів для тривалої боротьби з цим монстром. А різні казочки, на кшталт самітів миру та пропозиції фінського президента, в якому є таке твердження "Ми повинні переконати Глобальний Південь, що те, що робить Росія - це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту ", шлях до капітуляції України, на умовах кремля.
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30.07.2024 10:38 Відповісти
Переговори про що?

Росії потрібне знищення України ціоком та првністю, а не окремі її шматки.
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30.07.2024 10:39 Відповісти
Переговоры уже давным давно назрели. Абсолютно верно заметил президент Финляндии.
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30.07.2024 10:53 Відповісти
Що там в тебе нАзрєло???, )
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30.07.2024 11:11 Відповісти
касаб, геть звідси!
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30.07.2024 20:07 Відповісти
Наразі тільки переговори можуть вирішити війну з такою пасивною політикою заходу, хто пише про якусь перемогу без збільшення в рази підтримки заходу... орківський військовий бюджет 130 млрд.. дол.. це як весь бюджет України разом із західною допомогою

Але наразі у орків сильна позиція і до виборів в штатах нічого не зміниться... нам дають уже навіть не 20 літаків хоч потрібно мінімум 50 причому з новішими радарами та ракетами AIM120D і дальше забороняють бити по тилах... тому не думаю що поки кращий час для переговорів... треба отримати паритет на передовій для цього щоб вони зрозуміли що такою тягучою війною вони не додавлять рано чи пізно

поки не буде ефективних засобів вибивати орківські тили, промисловість аеродроми експорт орки не погодяться на реалістичні умови... і поки захід не введе реальні санкції а не як зараз потрохи відміняє старі тому що там якісь великії компанії просять
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30.07.2024 11:42 Відповісти
Проти України,ворог використовує приблизно 400 літаків.Це тотальна перевага.Тут паритету взагалі не буде.
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30.07.2024 14:23 Відповісти
Су34 в районі 70 робочих через активне використання, частина на ремонті... Су35 в районі 100... всі задіяти не можуть тому що є інші напрямки де по 10 штук мали б тримати...

Для ф16 якщо "партнери" родять їх з новим радаром та ракетами AIM120D небезпеку буде становити тільки су35... тобто 100 літаків... з них десь 30 вони не використають ... є інші напрямки

Тобто маючи 50-60 літаків на зараз... реально отримати паритет.. але якщо будуть тягнути до 28 року то там уже потрібно більше
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30.07.2024 14:40 Відповісти
Але якщо буде ситуація як з технікою що передали стару 30 річної давнини, коли при контрнаступі пушки Бушмайстер не працювали на Бредлі під час бою
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30.07.2024 14:44 Відповісти
Профессор - Стубб, но аппаратура при нем.. при нем...
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30.07.2024 12:09 Відповісти
Фінам мабуть відніше, сидячі в НАТО.
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31.07.2024 02:24 Відповісти
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