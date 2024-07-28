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Новини Війна
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Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти війну, - президент Фінляндії Стубб

Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти війну, - президент Фінляндії Стубб

Україна повинна використовувати всі засоби для перемоги у війні з Росією.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Фінляндії Стубб прокоментував повідомлення українських ЗМІ про удар по російському військовому аеродрому "Оленья", що розташований за 200 км від північно-східного кордону Фінляндії.

Політик заявив, що поспілкувався з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпоо у зв’язку з ураженням російського аеродрому.

"Головне повідомлення полягає в тому, що у нас немає причин для хвилювання у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і можемо реагувати", - заявив Стубб.

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Він закликав фінів "залишатися спокійними та пильними". Водночас додав, що жителі країни повинні звикнути до того, що війна наблизиться й до кордонів Фінляндії.

"Від Гельсінкі до Києва летіти зовсім недалеко. Ми повинні звикнути до того, що Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, і це також означає різні удари. І Росія буде продовжувати завдавати гібридних ударів", - заявив Стубб.

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Автор: 

Фінляндія (1294) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+7
Якщо Стубб переймається, що раптом до нього долетить, то міг би запропонуватиуло запускати українські безпілотники з кордону Фінляндії - ніхто нічого не доведе, воєнторг - він як ховрашок.
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28.07.2024 18:10
+3
Час не тільки Україні боротися з агресором... .
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28.07.2024 18:18
+3
Вже фіни для тебе *****?

Судячи по твоїм коментам, ти виживший з розуму дід, або хитрий підкацапник.
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28.07.2024 19:08
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Якщо Стубб переймається, що раптом до нього долетить, то міг би запропонуватиуло запускати українські безпілотники з кордону Фінляндії - ніхто нічого не доведе, воєнторг - він як ховрашок.
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28.07.2024 18:10 Відповісти
"Головне повідомлення полягає в тому, що у нас немає причин для хвилювання у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і можемо реагувати", - заявив Стубб."
----------
Нам від "великого розуму" потрібна була парасолька НАТО. Їм від великого розуму потрібна була парасолька від пуйла. Ось Україна і потрапила на цю вудку. Поки є Україна, вони можуть бути спокійними. Кісточки пуйлу вони вже підсунули.
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28.07.2024 18:17 Відповісти
Час не тільки Україні боротися з агресором... .
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28.07.2024 18:18 Відповісти
Та все ми вже зрозуміли!
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28.07.2024 18:23 Відповісти
Дійсно , потрібно боротися всьому цивілізованому світові
проти
кремлівсьго терориста і військового злочинця і гатити по москві ,
як вони ******** всі украінські міста КАБАМИ 🤬
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28.07.2024 18:25 Відповісти
Поки путлєр шматує Украіну - Захід жує соплі і розмірковує шо нам потрібно робити - ментори - *****
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28.07.2024 18:31 Відповісти
Поки пуйло "шматував" Україну - ви проголосували за кривляку і його шапіто, що зливає Україну. Так хто ж тоді " жує соплі і розмірковує шо нам потрібно робити"? От ТИ знаєш, що потрібно робити? Розкажи і нам...що ти знаєш.
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28.07.2024 19:01 Відповісти
Те шо нам потрібно - ми робимо - відбиваємось від кацапів і без допомоги нам ніяк - в рашки в рази більше зброі і людеи
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28.07.2024 19:18 Відповісти
А де ж НАША зброя? Може згадаєш, ЩО робило оте хрипате після виборів 19-го?
Ну і ще раз питаю - так хто тут "жує соплі і розмірковує шо нам потрібно робити"?
Ти голосував - ти повинен і робити, як і обіцяв в 19-му: "знесемо якщо що!". Ну, то коли будете "зносити"...зносільщики?
Тільки не кажи, що ти не голосував за нього, як ви всі зараз кажете.
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28.07.2024 19:27 Відповісти
Не кіпішуи - в нас не може бути стільки зброі як у рашки - економіка в 10р менша - та и розброіли нас до трусів а рашка 50р збирала все залізо з Союзу
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28.07.2024 19:40 Відповісти
Вже фіни для тебе *****?

Судячи по твоїм коментам, ти виживший з розуму дід, або хитрий підкацапник.
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28.07.2024 19:08 Відповісти
По неділях не подаю
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28.07.2024 19:20 Відповісти
Ну звісно, по неділях тобі подають. По 30 іудиних срібників за коментар, щоб ти фінів нашими ворогами виставляв.
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28.07.2024 19:25 Відповісти
У фінів половина землі в рашці - Виборг Карелія а сидять як миша під віником - то допомогали б нам гарно - ми один на один не вистоім - сили не рівні - а де це я обізвав фінів ворогами?
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28.07.2024 19:33 Відповісти
То це тому ти людей, які нам допомагають, називаєш *******? Подивися, скільки фіни нам передали в перерахунку на душу населення. І після цього ти ще претензії їм висталяєш.

Вони взагалі тобі нічого винні.

Ти і такі як ти до 2022 верещали, що нам НАТО не потрібно, а тепер ви, гниди невдячні, верещите, що нам мало допомагають.
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28.07.2024 19:37 Відповісти
Данія віддала ВСЮ артилерію і Балтія Польща Скандинавія самі кажуть шо допомагати потрібно більше - бо рашка на Украіні не зупиниться . ***** - це про себе - чи ти не в"ізжаєш
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28.07.2024 19:47 Відповісти
Президент Фінляндії: Україна повинна використовувати всі засоби для перемоги у війні з Росією.

Валентин Коваль: Захід жує соплі і розмірковує шо нам потрібно робити.

Тобто я бачу, як замість подяки за проукраїнську позицію ти робиш наїзд на партнерів. Які я висновки маю після цього робити?
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28.07.2024 20:09 Відповісти
Слова це добре - в нас віина на виживання - допомога нам потрібна ше вчора - з Ф-16 тормозять - хлопці гинуть і поповнення наити не легко - так шо не до сентиментів - або - або
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28.07.2024 20:54 Відповісти
Ви статтю прочитали до кінця? То слова для фінів, які, очевидь, переживають, що наші ракети чи дрони, не знаю, що там викоритовувалося, розгромили кацапський аеропорт біля їхнього кордону. Он він їм і відповідає, що, мовляв, Україна має використовувати всі наявні ресурси і використовувати всі можливості для опору, в тому числі бомбити кацапів біля фінського кордону і фінам треба до нього ставитися з розумінням і не хвилюватися, бо у уряду все під контролем. Україну тут ніхто менторским тоном не повчає.
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28.07.2024 21:02 Відповісти
Все я прочитав - так він і вчора в такому дусі і позавчора і не тільки він а шоб по сериозному помогти - так ні
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28.07.2024 21:07 Відповісти
Цікаво спостерігати, як ти тут працюєш - професіонал, бляха! Від всіх відгавкався і навіть не захекався!
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28.07.2024 21:55 Відповісти
Ну - так кмс по боксу
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28.07.2024 21:58 Відповісти
Здоб ши Стубб...
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28.07.2024 18:34 Відповісти
А якщо перекласти з дипломатичної, Стубб заявив: "Десь кацапів там ********, а нам по×уй - хай згорять."
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28.07.2024 18:46 Відповісти
Финны вкурсе. Воюя с армией на порядок большей, выйти с погибшими на порядок меньше.
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28.07.2024 18:53 Відповісти
Україна вже виграла війну, потрібно використати усі засоби щоб чим швидше її закінчіити і звільнити усі свої території!
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28.07.2024 19:32 Відповісти
якщо фіни довбануть по рашистському аеродрому українськими "шахедами", то теж не погано би було
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28.07.2024 20:01 Відповісти
Дегенеративна свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно.
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28.07.2024 21:43 Відповісти
средств для выигрыша в войне не хотите подкинуть? желательно все...
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28.07.2024 21:05 Відповісти
Надоело комментировать конечно. Но ,,все средства,,---это те что наши, или те что ждём? Причём много, до отвала, и поросячьего визгу перед корытом с апельсинами через край?!
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28.07.2024 22:07 Відповісти
 
 