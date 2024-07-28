Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти війну, - президент Фінляндії Стубб
Україна повинна використовувати всі засоби для перемоги у війні з Росією.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник Фінляндії Стубб прокоментував повідомлення українських ЗМІ про удар по російському військовому аеродрому "Оленья", що розташований за 200 км від північно-східного кордону Фінляндії.
Політик заявив, що поспілкувався з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпоо у зв’язку з ураженням російського аеродрому.
"Головне повідомлення полягає в тому, що у нас немає причин для хвилювання у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і можемо реагувати", - заявив Стубб.
Він закликав фінів "залишатися спокійними та пильними". Водночас додав, що жителі країни повинні звикнути до того, що війна наблизиться й до кордонів Фінляндії.
"Від Гельсінкі до Києва летіти зовсім недалеко. Ми повинні звикнути до того, що Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, і це також означає різні удари. І Росія буде продовжувати завдавати гібридних ударів", - заявив Стубб.
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Нам від "великого розуму" потрібна була парасолька НАТО. Їм від великого розуму потрібна була парасолька від пуйла. Ось Україна і потрапила на цю вудку. Поки є Україна, вони можуть бути спокійними. Кісточки пуйлу вони вже підсунули.
проти
кремлівсьго терориста і військового злочинця і гатити по москві ,
як вони ******** всі украінські міста КАБАМИ 🤬
Ну і ще раз питаю - так хто тут "жує соплі і розмірковує шо нам потрібно робити"?
Ти голосував - ти повинен і робити, як і обіцяв в 19-му: "знесемо якщо що!". Ну, то коли будете "зносити"...зносільщики?
Тільки не кажи, що ти не голосував за нього, як ви всі зараз кажете.
Судячи по твоїм коментам, ти виживший з розуму дід, або хитрий підкацапник.
Вони взагалі тобі нічого винні.
Ти і такі як ти до 2022 верещали, що нам НАТО не потрібно, а тепер ви, гниди невдячні, верещите, що нам мало допомагають.
Валентин Коваль: Захід жує соплі і розмірковує шо нам потрібно робити.
Тобто я бачу, як замість подяки за проукраїнську позицію ти робиш наїзд на партнерів. Які я висновки маю після цього робити?