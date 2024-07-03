Європа має перейти до економіки воєнного часу, - президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндія Александр Стубб заявив, що Європі треба переходити до економіки воєнного часу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Japan Times.

Фінський лідер закликав Європу посилити підтримку України, а також нарощувати свій оборонний потенціал.

За його словами, Європі потрібно перейти до економіки воєнного часу, об’єднуючи замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довготермінову перспективу.

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