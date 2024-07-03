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Новини Війна
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Європа має перейти до економіки воєнного часу, - президент Фінляндії Стубб

Стубб заявив, що Європі треба переходити до економіки воєнного часу

Президент Фінляндія Александр Стубб заявив, що Європі треба переходити до економіки воєнного часу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Japan Times.

Фінський лідер закликав Європу посилити підтримку України, а також нарощувати свій оборонний потенціал.

За його словами, Європі потрібно перейти до економіки воєнного часу, об’єднуючи замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довготермінову перспективу.

Також читайте: Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Автор: 

Європа (1876) Фінляндія (1328) Стубб Александр (93)


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Європа має перейти до економіку воєнного часу, а Володя Боневтік нічогісінько для цього не зробив в Україні, а продовжує закатувати гроші у "велике крадівництво", марафон і російськовоний "Фрідом". Як кажуть, хто на що вчився, так 73%?
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03.07.2024 10:09 Відповісти
Світла немає, телевізор не працює, а киздафон і фрідом бабло пиляють, в темноті 😕

Українці, ми нічим не кращі за кацапів!
Такі ж терпіли та баклани! 😈

За виключенням ЗСУ, звісно....
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03.07.2024 10:15 Відповісти
А Україна?

Тіше, тіше! ЗЄлє рейтінгі іспортітє 😈
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03.07.2024 10:11 Відповісти
А шо Україна? Нам це не на часі. Зараз більш важливо будувати дороги у прифронтовий зоні
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03.07.2024 10:18 Відповісти
авжеж, рузькі танки втратили темп наступу
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03.07.2024 10:53 Відповісти
Так, для цього покі ще є час, але він стримко спливає.
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03.07.2024 10:16 Відповісти
Тільки заклики - переходьте ви - за вами Скандинави Балтія
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03.07.2024 10:28 Відповісти
Враховуючи, що рашка так-сяк стала на військові рейки іншого виходу просто не існує.
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03.07.2024 11:19 Відповісти
Невже настільки погані справи в Фінляндії ?
Як у Прибалтиці...
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03.07.2024 12:45 Відповісти
 
 