Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Фінляндія заявила про передачу Україні 24-го пакету військової допомоги. Президент Александр Стубб ухвалив рішення за ініціативою уряду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.
За оцінками, заміна обладнання, що входить до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 159 мільйонів євро.
Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,2 мільярда євро.
Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, з власної історії знаємо, наскільки важливим є це питання", - наголосив міністр оборони країни Антті Хяккянен.
Водночас з оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, точний зміст, способи та терміни передачі пакета не розголошуються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль