Фінляндія вперше визнала, що навчала воїнів ЗСУ на своїй території

У Міноборони Фінляндії вперше офіційно визнали підготовку українських військових на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив глава Міноборони Антті Хяккянен.

За словами міністра, інструктори Фінляндії вже підготували тисячі українців до повної бойової готовності. Переважна більшість навчань відбулася в рамках операцій під проводом ЄС і Великої Британії, водночас деякі проходили і на території Фінляндії.

"Ми проводили невеликі навчальні заходи у Фінляндії. На практиці це була технічна підготовка, пов'язана з конкретним обладнанням. Це частина звичайної оперативної підготовки на переданих бойових системах", - сказав Хяккянен.

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Очільник Міноборони заявив, що інструктори у Фінляндії навчали воїнів ЗСУ за різними напрямками - від базової до підготовки спецназу, зазначивши, що вона була швидшою та ефективнішою у порівнянні з фінською моделлю підготовки призовників.

На думку Хяккянена, підготовка українських солдатів відіграватиме все більшу роль у підтримці України.

"Ключова мета будь-якої навчальної операції полягає в тому, що оскільки Україна частіше проводить мобілізації, Захід також буде все більше дбати про їхню підготовку", - додав він.

На території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

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