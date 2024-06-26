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Фінляндія вперше визнала, що навчала воїнів ЗСУ на своїй території

Фінляндія навчала ЗСУ на своїй території

У Міноборони Фінляндії вперше офіційно визнали підготовку українських військових на своїй території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив глава Міноборони Антті Хяккянен.

За словами міністра, інструктори Фінляндії вже підготували тисячі українців до повної бойової готовності. Переважна більшість навчань відбулася в рамках операцій під проводом ЄС і Великої Британії, водночас деякі проходили і на території Фінляндії.

"Ми проводили невеликі навчальні заходи у Фінляндії. На практиці це була технічна підготовка, пов'язана з конкретним обладнанням. Це частина звичайної оперативної підготовки на переданих бойових системах", - сказав Хяккянен.

Читайте: З 2022 року підготовку в рамках місії ЄС пройшли понад 52 тис. українських військових, - Міноборони

Очільник Міноборони заявив, що інструктори у Фінляндії навчали воїнів ЗСУ за різними напрямками - від базової до підготовки спецназу, зазначивши, що вона була швидшою та ефективнішою у порівнянні з фінською моделлю підготовки призовників.

На думку Хяккянена, підготовка українських солдатів відіграватиме все більшу роль у підтримці України.

"Ключова мета будь-якої навчальної операції полягає в тому, що оскільки Україна частіше проводить мобілізації, Захід також буде все більше дбати про їхню підготовку", - додав він.

На території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група інструкторів з Литви відправилася до Великої Британії для підготовки українських військовослужбовців

Автор: 

військові навчання (2779) Фінляндія (1321)


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Ну той ЩО?!
Як будь то це якийсь злочин.
Той, кого це "колишить" - може йти НАХ!
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26.06.2024 17:36 Відповісти
Ян Сібеліус - фінський композитор і перший бандерівець! У 1899 році він написав антиросійську симфонічну поему "Фінляндія", що стала неофіційним гімном Фінляндії.

У лютому 1899 року імператор Микола II опублікував маніфест, що обмежував автономію Великого князівства Фінляндського...а тепер Фінляндія в НАТО - патамушта российская империя жадная и агрессивная!
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26.06.2024 17:53 Відповісти
Это лайк!
А то от Бубона одни лишь видосики
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26.06.2024 19:55 Відповісти
І що з того? Оркостан - це країна орків, яка немає права на існування. А клован під дудку д'єрмака вже запрошує орків на наступний "саміт миру".
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26.06.2024 20:58 Відповісти
 
 