Финляндия впервые признала, что учила воинов ВСУ на своей территории

В Минобороны Финляндии впервые официально признали подготовку украинских военных на своей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил глава Минобороны Антти Хяккянен.

По словам министра, инструкторы Финляндии уже подготовили тысячи украинцев к полной боевой готовности. Подавляющее большинство учений состоялось в рамках операций под руководством ЕС и Великобритании, в то же время некоторые проходили и на территории Финляндии.

"Мы проводили небольшие учебные меры в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Это часть обычной оперативной подготовки на переданных боевых системах", - сказал Хяккянен.

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Глава Минобороны заявил, что инструкторы в Финляндии обучали воинов ВСУ по разным направлениям - от базовой до подготовки спецназа, отметив, что она была быстрее и эффективнее по сравнению с финской моделью подготовки призывников.

По мнению Хяккянена, подготовка украинских солдат будет играть все большую роль в поддержке Украины.

"Ключевая цель любой учебной операции заключается в том, что поскольку Украина чаще проводит мобилизации, Запад также будет все больше заботиться об их подготовке", - добавил он.

На территории Европы обучение украинских военных происходит преимущественно в рамках двух программ - Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

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