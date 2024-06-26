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Финляндия впервые признала, что учила воинов ВСУ на своей территории

Фінляндія навчала ЗСУ на своїй території

В Минобороны Финляндии впервые официально признали подготовку украинских военных на своей территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил глава Минобороны Антти Хяккянен.

По словам министра, инструкторы Финляндии уже подготовили тысячи украинцев к полной боевой готовности. Подавляющее большинство учений состоялось в рамках операций под руководством ЕС и Великобритании, в то же время некоторые проходили и на территории Финляндии.

"Мы проводили небольшие учебные меры в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Это часть обычной оперативной подготовки на переданных боевых системах", - сказал Хяккянен.

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Глава Минобороны заявил, что инструкторы в Финляндии обучали воинов ВСУ по разным направлениям - от базовой до подготовки спецназа, отметив, что она была быстрее и эффективнее по сравнению с финской моделью подготовки призывников.

По мнению Хяккянена, подготовка украинских солдат будет играть все большую роль в поддержке Украины.

"Ключевая цель любой учебной операции заключается в том, что поскольку Украина чаще проводит мобилизации, Запад также будет все больше заботиться об их подготовке", - добавил он.

На территории Европы обучение украинских военных происходит преимущественно в рамках двух программ - Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

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Автор: 

военные учения (3460) Финляндия (976)


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Ну той ЩО?!
Як будь то це якийсь злочин.
Той, кого це "колишить" - може йти НАХ!
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26.06.2024 17:36 Ответить
Ян Сібеліус - фінський композитор і перший бандерівець! У 1899 році він написав антиросійську симфонічну поему "Фінляндія", що стала неофіційним гімном Фінляндії.

У лютому 1899 року імператор Микола II опублікував маніфест, що обмежував автономію Великого князівства Фінляндського...а тепер Фінляндія в НАТО - патамушта российская империя жадная и агрессивная!
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26.06.2024 17:53 Ответить
Это лайк!
А то от Бубона одни лишь видосики
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26.06.2024 19:55 Ответить
І що з того? Оркостан - це країна орків, яка немає права на існування. А клован під дудку д'єрмака вже запрошує орків на наступний "саміт миру".
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26.06.2024 20:58 Ответить
 
 