С 2022 года подготовку в рамках миссии ЕС прошли более 52 тыс. украинских военных, - Минобороны
На сегодня, благодаря миссии ЕС EUMAM, подготовку прошли более 52 тысяч украинских солдат, сержантов и офицеров, что втрое превышает объявленные ожидания.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александр Балануца, информирует Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины сейчас формируют новые бригады, и мы нуждаемся в качественном обучении для наших военных. Поэтому продолжение Миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным. Спасибо за уже предоставленную подготовку и призываем сохранять и наращивать объемы и темпы", - подчеркнул Балануца во время встречи с главой военного штаба ЕС генерал-лейтенантом Микаэлем Ван дер Лааном.
Миссия Евросоюза по военной помощи Украине началась осенью 2022 года после заседания 27 министров обороны стран ЕС и рассчитана на два года. Однако может быть продлена в случае необходимости - именно на это направлены текущие переговоры украинского военного руководства с лидерами ЕС.
