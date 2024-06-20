З 2022 року підготовку в рамках місії ЄС пройшли понад 52 тис. українських військових, - Міноборони

Станом на сьогодні, завдяки місії ЄС EUMAM, підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца, інформує Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України наразі формують нові бригади, і ми потребуємо якісного навчання для наших військових. Тому продовження Місії ЄС з військової допомоги Україні є критично важливим. Дякуємо за вже надану підготовку та закликаємо зберігати і нарощувати обсяги й темпи", – підкреслив Балануца під час зустрічи з головою військового штабу ЄС генерал-лейтенантом Мікаелем Ван дер Лааном.

Місія Євросоюзу з військової допомоги Україні розпочалася восени 2022 року після засідання 27 міністрів оборони країн ЄС і розрахована на два роки. Проте може бути продовжена у випадку необхідності – саме на це спрямовані поточні переговори українського військового керівництва з лідерами ЄС.

