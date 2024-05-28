Загальна кількість військових ЗСУ, яких тренує навчальна місія ЄС, має досягти 60 тисяч до кінця літа, - Боррель

50 тисяч українських військовослужбовців уже пройшли навчання у межах місії Європейського Союзу. Очікується, що до кінця літа їх має стати 60 тисяч.

Про це розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після закінчення засідання міністрів оборони країн Євросоюзу в Брюсселі, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів Боррель, у межах навчальної місії ЄС EUMAM (місія ЄС з військової допомоги на підтримку України, - ред.) вже пройшли навчання 50 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Він зазначив, що до кінця літа їх має стати 60 тисяч.

"Наша тренувальна місія була дуже успішною. Місією було підготовлено понад 50 тисяч українських солдат. І ми сподіваємося, що до кінця літа ми підготуємо 60 тисяч", - сказав головний дипломат ЄС.

Боррель наголосив, що Україна планує мобілізувати більше військовозобов'язаних, які потребуватимуть навчання. Він зазначив, що ЄС своєю чергою готовий розширити навчальну місію.

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"Зростає консенсус щодо підвищення рівня амбіцій стосовно нашого навчального потенціалу. Але я не хочу озвучувати нову цифру, поки не буду впевнений, що ми зможемо її досягти", - сказав дипломат.

Крім цього, він додав, що порушувалося питання можливісті тренувань українських військових на території України західними інструкторами. Проте загальноєвропейської позиції з цього питання немає.

До слова, раніше верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відкриє фінансування з Європейського фонду миру для допомоги Україні в підготовці українських солдатів.

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