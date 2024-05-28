РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12015 посетителей онлайн
Новости Война
896 3
военные учения (3434) Евросоюз (16683) ВСУ (6263) Боррель (784)

Общее количество военных ВСУ, которых тренирует учебная миссия ЕС, должно достигнуть 60 тысяч до конца лета, - Боррель

ЄС планує навчити до кінця літа 60 тис військовослужбовців ЗСУ

50 тысяч украинских военнослужащих уже прошли обучение в рамках миссии Европейского Союза. Ожидается, что до конца лета их должно стать 60 тысяч.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по окончании заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Боррель, в рамках учебной миссии ЕС EUMAM (миссия ЕС по военной помощи в поддержку Украины, - ред.) уже прошли обучение 50 тысяч военнослужащих ВСУ. Он отметил, что до конца лета их должно стать 60 тысяч.

"Наша тренировочная миссия была очень успешной. Миссией было подготовлено более 50 тысяч украинских солдат. И мы надеемся, что до конца лета мы подготовим 60 тысяч", - сказал главный дипломат ЕС.

Боррель отметил, что Украина планирует мобилизовать больше военнообязанных, которые будут нуждаться в обучении. Он отметил, что ЕС в свою очередь готов расширить учебную миссию.

Читайте также: Некоторые страны ЕС разрешили Украине бить их оружием по РФ, - Боррель

"Растет консенсус относительно повышения уровня амбиций относительно нашего учебного потенциала. Но я не хочу озвучивать новую цифру, пока не буду уверен, что мы сможем ее достичь", - сказал дипломат.

Кроме этого, он добавил, что поднимался вопрос возможности тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами. Однако общеевропейской позиции по этому вопросу нет.

К слову, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что откроет финансирование из Европейского фонда мира для помощи Украине в подготовке украинских солдат.

Читайте также: Одна из стран ЕС блокирует уже достигнутые договоренности о помощи Украине, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в зведені роти, як наші інструктори, вони будуть йти ? Бо навчати про сферичних конів в вакуумі при відсутності реального озброєння на полі бою може любий
показать весь комментарий
28.05.2024 21:48 Ответить
Уряд занадто корумпований. Важко знайти 50 тисяч, а зараз українці не готові йти в армію.
https://www.yahoo.com/news/ukraine-urgently-needs-soldiers-men-100026056.html
показать весь комментарий
28.05.2024 22:00 Ответить
Ну 60 тыс в год - это круто.
показать весь комментарий
28.05.2024 22:37 Ответить
 
 