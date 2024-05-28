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Боррель откроет финансирование из Европейского фонда мира для обучения украинских военных: "Солдат без подготовки бесполезен"

Боррель про навчання українських військових

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что откроет финансирование из Европейского фонда мира для помощи Украине в подготовке украинских солдат.

Об этом он сказал перед заседанием министров обороны Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Борреля, учебная миссия для украинских военных позволила подготовить для участия в боевых действиях 40 тысяч бойцов ВСУ и была "очень успешной",

"Государство-член хочет продолжить обучение украинских военных, я открою финансирование из европейского фонда мира. Конечно, Украина хочет увеличить призыв, хочет увеличить количество войск. Солдат без подготовки бесполезен. Солдат без подготовки - это просто убийство людей без какой-либо поддержки в боях", - подчеркнул дипломат.

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Боррель отметил, что "обучение становится все сложнее, потому что это не классическая война, где нужно знать азы".

"Нет, эта война сложная и требует радиоэлектронной борьбы, и с минами много проблем. Поэтому все это надо тренировать. Подготовка солдата к участию в этой войне - это не недели. Это дольше. Поэтому все страны-члены участвовали сегодня. Надеюсь, мы будем готовы увеличить количество украинцев для тренировки - это дело сохранения жизни. Отправить солдата на передовую без специальной подготовки - это создать очень ужасную ситуацию", - добавил Верховный представитель ЕС.

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Всі гроші треба надати безпосередньо напольйону. Він уже там розбереться, де його, а де знову його.
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28.05.2024 12:39 Ответить
Він забув у орбана дозволу спитать
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28.05.2024 12:44 Ответить
1.Без подготовки солдаты быстро заканчиваются?.... так нужно высокоточное оружие, солдаты тут ничего не решат! 2. Европе нужно думать о подготовке своих солдат и о том, как подключаться к войне непосредственно! 3. Украина сделала на порядок больше в нанесении ущерба армии РФ, чем от неё можно было ожидать! Дальше Европа ОБЯЗАНЯ вступать в бой, мы свою миссию выполнили на отлично! Так что г-н Бордель, не прячьте голову в песок, ваш выход!
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28.05.2024 12:48 Ответить
То давай висловлюй швидше, поки не заблокували!
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28.05.2024 12:55 Ответить
КАБам і ракетам які запускають з території ********** абсолютно пофіг рівень підготовки наших солдат... Доки ми не будемо бити по території кацапів в необхідному для перемоги обсязі всі наші втрати і зусилля будуть марними - кацапський тил буде справно постачати "гарматне мясо", снаряди, ракети і дрони. В ********** війни не має! У них СВО і їх міста цілі, заводи теж цілі, електростанції працюють і взагалі жодного натяку на війну в ландшафті міст і сіл. Вони навіть втрату 500 000 солдат досі не помітили... Свого часу союзники бомбили німецькі міста 3 тонними бомбами і не переймалися "гуманітарними питаннями". Бо хотіли перемогти фашизм. Якщо з фашизмом, а в ********** саме фашизм в його класичному визначенні!, боротися гуманними методами то людство приречене...
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28.05.2024 13:34 Ответить
 
 