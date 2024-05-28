Боррель откроет финансирование из Европейского фонда мира для обучения украинских военных: "Солдат без подготовки бесполезен"

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что откроет финансирование из Европейского фонда мира для помощи Украине в подготовке украинских солдат.

Об этом он сказал перед заседанием министров обороны Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Борреля, учебная миссия для украинских военных позволила подготовить для участия в боевых действиях 40 тысяч бойцов ВСУ и была "очень успешной",

"Государство-член хочет продолжить обучение украинских военных, я открою финансирование из европейского фонда мира. Конечно, Украина хочет увеличить призыв, хочет увеличить количество войск. Солдат без подготовки бесполезен. Солдат без подготовки - это просто убийство людей без какой-либо поддержки в боях", - подчеркнул дипломат.

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Боррель отметил, что "обучение становится все сложнее, потому что это не классическая война, где нужно знать азы".

"Нет, эта война сложная и требует радиоэлектронной борьбы, и с минами много проблем. Поэтому все это надо тренировать. Подготовка солдата к участию в этой войне - это не недели. Это дольше. Поэтому все страны-члены участвовали сегодня. Надеюсь, мы будем готовы увеличить количество украинцев для тренировки - это дело сохранения жизни. Отправить солдата на передовую без специальной подготовки - это создать очень ужасную ситуацию", - добавил Верховный представитель ЕС.

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