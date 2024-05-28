Боррель відкриє фінансування з Європейського фонду миру для навчання українських військових: "Солдат без підготовки марний"

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відкриє фінансування з Європейського фонду миру для допомоги Україні в підготовці українських солдатів.

Про це він сказав перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Борреля, навчальна місія для українських військових дозволила підготувати для участі в бойових діях 40 тисяч бійців ЗСУ і була "дуже успішною",

"Держава-член хоче продовжити навчання українських військових, я відкрию фінансування з європейського фонду миру. Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки марний. Солдат без підготовки – це просто вбивство людей без будь-якої підтримки в боях", - наголосив дипломат.

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Боррель зазначив, що "навчання стає все складнішим, тому що це не класична війна, де потрібно знати ази".

"Ні, ця війна складна і вимагає радіоелектронної боротьби, і з мінами багато проблем. Тому все це треба тренувати. Підготовка солдата до участі у цій війні – це не тижні. Це довше. Тож всі країни-члени брали участь сьогодні. Сподіваюся, ми будемо готові збільшити кількість українців для тренування – це справа збереження життя. Відправити солдата на передову без спеціальної підготовки – це створити дуже жахливу ситуацію", - додав Верховний представник ЄС.

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