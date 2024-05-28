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Боррель відкриє фінансування з Європейського фонду миру для навчання українських військових: "Солдат без підготовки марний"

Боррель про навчання українських військових

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відкриє фінансування з Європейського фонду миру для допомоги Україні в підготовці українських солдатів.

Про це він сказав перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Борреля, навчальна місія для українських військових дозволила підготувати для участі в бойових діях 40 тисяч бійців ЗСУ і була "дуже успішною",

"Держава-член хоче продовжити навчання українських військових, я відкрию фінансування з європейського фонду миру. Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки марний. Солдат без підготовки – це просто вбивство людей без будь-якої підтримки в боях", - наголосив дипломат.

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Боррель зазначив, що "навчання стає все складнішим, тому що це не класична війна, де потрібно знати ази".

"Ні, ця війна складна і вимагає радіоелектронної боротьби, і з мінами багато проблем. Тому все це треба тренувати. Підготовка солдата до участі у цій війні – це не тижні. Це довше. Тож всі країни-члени брали участь сьогодні. Сподіваюся, ми будемо готові збільшити кількість українців для тренування – це справа збереження життя. Відправити солдата на передову без спеціальної підготовки – це створити дуже жахливу ситуацію", - додав Верховний представник ЄС.

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Всі гроші треба надати безпосередньо напольйону. Він уже там розбереться, де його, а де знову його.
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28.05.2024 12:39 Відповісти
Він забув у орбана дозволу спитать
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28.05.2024 12:44 Відповісти
1.Без подготовки солдаты быстро заканчиваются?.... так нужно высокоточное оружие, солдаты тут ничего не решат! 2. Европе нужно думать о подготовке своих солдат и о том, как подключаться к войне непосредственно! 3. Украина сделала на порядок больше в нанесении ущерба армии РФ, чем от неё можно было ожидать! Дальше Европа ОБЯЗАНЯ вступать в бой, мы свою миссию выполнили на отлично! Так что г-н Бордель, не прячьте голову в песок, ваш выход!
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28.05.2024 12:48 Відповісти
То давай висловлюй швидше, поки не заблокували!
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28.05.2024 12:55 Відповісти
КАБам і ракетам які запускають з території ********** абсолютно пофіг рівень підготовки наших солдат... Доки ми не будемо бити по території кацапів в необхідному для перемоги обсязі всі наші втрати і зусилля будуть марними - кацапський тил буде справно постачати "гарматне мясо", снаряди, ракети і дрони. В ********** війни не має! У них СВО і їх міста цілі, заводи теж цілі, електростанції працюють і взагалі жодного натяку на війну в ландшафті міст і сіл. Вони навіть втрату 500 000 солдат досі не помітили... Свого часу союзники бомбили німецькі міста 3 тонними бомбами і не переймалися "гуманітарними питаннями". Бо хотіли перемогти фашизм. Якщо з фашизмом, а в ********** саме фашизм в його класичному визначенні!, боротися гуманними методами то людство приречене...
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28.05.2024 13:34 Відповісти
 
 