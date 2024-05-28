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Україна потребує зброї зараз, а не наступного року, - Боррель

Жозеп Боррель

Україна для протистояння російській агресії потребує військової допомоги "зараз", а не наступного року.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив на брифінгу у Брюсселі 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Борреля, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову говорив про необхідність постачання Україні комплексів Patriot для запобігання російським авіанальотам та ракетним ударам.

Боррель наголосив, що в європейських політичних колах дедалі активніше обговорюється тема зняття обмежень та надання Києву права ширше застосовувати західну зброю проти російських військ.

Також читайте: Одна з країн ЄС блокує вже досягнуті домовленості про допомогу Україні, - Боррель

У контексті міжнародної конференції щодо України, яка невдовзі відбудеться у Швейцарії, глава європейської дипломатії зазначив, що з одного боку РФ пропонує розпочати мирні переговори, з іншого завдає ударів по Харкову. Боррель заявив про тверду підтримку майбутнього саміту щодо України.

Раніше Цензор.НЕТ цитував заяву Борреля про те, що додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше.

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Зручно плескати язиком про правильні речі за якими немає ефективних дій. Зате ніхто не скаже що погана людина.
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28.05.2024 09:02 Відповісти
А шо, погана? А ті хто більш 11 000 000 доларів США на пінгвінів з бюджету воюючой країни виделив гарны люди? 11 000 000 це 1 літак Ф-16. А поц неголений гундосить - дайте дайте, на щару дайте, а ми пінгвінів будемо вивчати. Пінгвінів Гумбольта.
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28.05.2024 09:13 Відповісти
наука, це дуже важливо!
пінгвіни, майже брати нам!
зє!лєнка, якось вела онлайн урок, сказала, що білі ведмеді, щось там, не можуть поділити з пінгвінами.
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28.05.2024 10:37 Відповісти
Дарага лошка к абєду
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28.05.2024 09:03 Відповісти
Да, да, да... но... нет
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28.05.2024 09:12 Відповісти
Якии мудрии дядько - зброя потрібна була ше вчора
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28.05.2024 09:17 Відповісти
Проблема "західних партнерів" України полягає у тому, що вони не здатні на випереджальні дії. Вони здатні тільки реагувати на щось, і то з величезним запізненням через безкінечні "обговорення". ППО для Харкова, наприклад, вони дадуть тільки коли пів-міста буде у руїнах - отоді да-а-а-а, треба таки дати.
Але Україна не має права їх звинувачувати - згадаймо, як наш шаличник, типу "президент", реагував на небезпеку вторгнення рашистів. Чи як наші керманичі два роки жували шмарклі щодо оборонних фортифікацій тощо.
На "захід" нічого кивати, коли своя рожа така крива, що мама рідна не взнає.
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28.05.2024 09:18 Відповісти
Кого він мені нагадує?, точно, легетімного2...
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28.05.2024 11:09 Відповісти
 
 