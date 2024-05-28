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Новости Война
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Украина нуждается в оружии сейчас, а не в следующем году, - Боррель

Жозеп Боррель

Украина для противостояния российской агрессии нуждается в военной помощи "сейчас", а не в следующем году.

Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил на брифинге в Брюсселе 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова говорил о необходимости поставки Украине комплексов Patriot для предотвращения российских авианалетов и ракетных ударов.

Боррель отметил, что в европейских политических кругах все активнее обсуждается тема снятия ограничений и предоставления Киеву права шире применять западное оружие против российских войск.

Читайте: Одна из стран ЕС блокирует уже достигнутые договоренности о помощи Украине, - Боррель

В контексте международной конференции по Украине, которая вскоре состоится в Швейцарии, глава европейской дипломатии отметил, что с одной стороны РФ предлагает начать мирные переговоры, с другой наносит удары по Харькову. Боррель заявил о твердой поддержке предстоящего саммита по Украине.

Ранее Цензор.НЕТ цитировал заявление Борреля о том, что дополнительные Patriot для Украины и снятие ограничений на удары западным оружием по РФ обсуждаются все больше.
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Зручно плескати язиком про правильні речі за якими немає ефективних дій. Зате ніхто не скаже що погана людина.
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28.05.2024 09:02 Ответить
А шо, погана? А ті хто більш 11 000 000 доларів США на пінгвінів з бюджету воюючой країни виделив гарны люди? 11 000 000 це 1 літак Ф-16. А поц неголений гундосить - дайте дайте, на щару дайте, а ми пінгвінів будемо вивчати. Пінгвінів Гумбольта.
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28.05.2024 09:13 Ответить
наука, це дуже важливо!
пінгвіни, майже брати нам!
зє!лєнка, якось вела онлайн урок, сказала, що білі ведмеді, щось там, не можуть поділити з пінгвінами.
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28.05.2024 10:37 Ответить
Дарага лошка к абєду
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28.05.2024 09:03 Ответить
Да, да, да... но... нет
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28.05.2024 09:12 Ответить
Якии мудрии дядько - зброя потрібна була ше вчора
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28.05.2024 09:17 Ответить
Проблема "західних партнерів" України полягає у тому, що вони не здатні на випереджальні дії. Вони здатні тільки реагувати на щось, і то з величезним запізненням через безкінечні "обговорення". ППО для Харкова, наприклад, вони дадуть тільки коли пів-міста буде у руїнах - отоді да-а-а-а, треба таки дати.
Але Україна не має права їх звинувачувати - згадаймо, як наш шаличник, типу "президент", реагував на небезпеку вторгнення рашистів. Чи як наші керманичі два роки жували шмарклі щодо оборонних фортифікацій тощо.
На "захід" нічого кивати, коли своя рожа така крива, що мама рідна не взнає.
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28.05.2024 09:18 Ответить
Кого він мені нагадує?, точно, легетімного2...
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28.05.2024 11:09 Ответить
 
 