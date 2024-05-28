Украина нуждается в оружии сейчас, а не в следующем году, - Боррель
Украина для противостояния российской агрессии нуждается в военной помощи "сейчас", а не в следующем году.
Об этом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил на брифинге в Брюсселе 27 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Борреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова говорил о необходимости поставки Украине комплексов Patriot для предотвращения российских авианалетов и ракетных ударов.
Боррель отметил, что в европейских политических кругах все активнее обсуждается тема снятия ограничений и предоставления Киеву права шире применять западное оружие против российских войск.
В контексте международной конференции по Украине, которая вскоре состоится в Швейцарии, глава европейской дипломатии отметил, что с одной стороны РФ предлагает начать мирные переговоры, с другой наносит удары по Харькову. Боррель заявил о твердой поддержке предстоящего саммита по Украине.
Ранее Цензор.НЕТ цитировал заявление Борреля о том, что дополнительные Patriot для Украины и снятие ограничений на удары западным оружием по РФ обсуждаются все больше.
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пінгвіни, майже брати нам!
зє!лєнка, якось вела онлайн урок, сказала, що білі ведмеді, щось там, не можуть поділити з пінгвінами.
Але Україна не має права їх звинувачувати - згадаймо, як наш шаличник, типу "президент", реагував на небезпеку вторгнення рашистів. Чи як наші керманичі два роки жували шмарклі щодо оборонних фортифікацій тощо.
На "захід" нічого кивати, коли своя рожа така крива, що мама рідна не взнає.