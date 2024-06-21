РУС
12012 посетителей онлайн
Новости
Группа инструкторов из Литвы отправилась в Великобританию для подготовки украинских военнослужащих

Пятая группа литовских военнослужащих присоединилась к международной тренировочной миссии в Великобритании, которая предусматривает подготовку украинских защитников.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение пяти месяцев литовские инструкторы будут предоставлять украинским военнослужащим военные знания и навыки, которые необходимы для ведения боевых действий.

"Я знаю и твердо верю, что вы сделаете все возможное, чтобы передать свой профессионализм и знания Вооруженным силам Украины", - сказал подполковник Мариус Кугауда, командир учебного полка, когда провожал литовских военных в Британию.

Литовские военные с ноября 2022 года участвуют в многонациональной операции по подготовке украинских Сил обороны под руководством Великобритании.

Кроме этого, литовские инструкторы также участвуют в тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine и тренируют украинских военных на территории своей страны. Их усилия сосредоточены на подготовке младших командиров и специалистов.

Как сообщалось ранее, Франция намерена создать Коалицию стран, которые не против были бы отправить своих инструкторов в Украину. Однако Париж столкнулся с противодействием от других стран.

"литовские инструкторы будут предоставлять украинским военнослужащим военные знания и навыки, которые необходимы для ведения боевых действий. " - самые лучшие военные в ВС СССР были
украинцы-- " хохол без лычки, что паспорт без печатки ".
А откуда знания и навыки у инструкторов ?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:02 Ответить
 
 